SHMÚ zaznamenáva stupne povodňovej aktivity na troch staniciach

Bratislava 5. novembra (TASR) - Stupne povodňovej aktivity zaznamenáva aktuálne Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na troch staniciach. Tretí stupeň eviduje v Handlovej na Handlovke, prvý zaznamenal ústav v Prievidzi na Handlovke a v Mýte pod Ďumbierom na Štiavničke. Informuje o tom na sociálnej sieti. S postupným ustávaním zrážok od západu očakáva prechod ku kulmináciám a pozvoľnému poklesu, naopak v dolných častiach väčších riek vzostupy z dotekania.



"Vzostupy hladín sú najvýraznejšie najmä v náveterných častiach povodí a to vzhľadom na ich nasýtenosť predchádzajúcimi zrážkami - napríklad na tokoch v oblasti Malých Karpát, prítokoch stredného Váhu, v povodí hornej Nitry, Žitavy, v povodí Hrona, Ipľa, Slanej a čiastočne aj Hornádu," uviedol SHMÚ.



Trvalý dážď, miestami aj výdatný zaznamenali meteorológovia vo väčšine slovenských povodí. "Kompaktné zrážkové pole aktuálne postupuje smerom na severovýchod a prechádza nad východnú časť Slovenska," priblížil ústav. Dodal, že v okolí Kráľovej hole sa vyskytla aj búrka. Na západe pozoruje ústav pozvoľné ustávanie zrážok a na krajnom juhozápade čiastočné zmenšovanie oblačnosti.



Ústav skonštatoval, že ťažiskom zrážok boli najmä južné či juhozápadné návetria pohorí. Za uplynulých 12 hodín tam podľa slov meteorológov napršalo väčšinou od 20 do 30 milimetrov, ojedinele aj okolo 40. Na ostatnom území sa úhrny zrážok pohybovali od päť do 20 milimetrov. Menej zrážok zaznamenal SHMÚ k 11.00 h na krajnom východe a v lokalitách typicky záveterných voči tomuto smeru prúdenia.