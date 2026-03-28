SHMÚ: Zima mala obdobia, keď sa prejavila výraznejšími podmienkami
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Zima 2025/2026 mala obdobia, keď sa prejavila výraznejšími zimnými podmienkami. V nižších polohách, predovšetkým približne v prvej tretine zimy, bola často hmla alebo nízka inverzia. Vtedy prevládalo v nižších polohách nepríjemné vlhké počasie, ale množstvo padajúcich zrážok bolo nízke. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Nedostatok zrážok zo začiatku zimy sa začal naprávať v januári, keď kombinácia teplotných a zrážkových podmienok umožnila, aby padal sneh, ktorý sa v priebehu januárovej vlny mrazov udržal na zemskom povrchu dlhšie, ako to bolo vo viacerých zimách na konci druhej a na začiatku tretej dekády 21. storočia,“ priblížili meteorológovia.
Vo februári podľa SHMÚ dlho trvalo oblačné až zamračené počasie a vyskytovali sa aj obdobia so zrážkami. Podiel zrážok zo sneženia bol väčšinou nižší ako v januári, čo sa prejavilo aj na nižšom počte dní so snehovou pokrývkou. „Výnimkou bola oblasť krajného juhozápadu Slovenska, ktorú na konci druhej dekády februára zasiahlo pásmo výdatného sneženia, ktoré zasiahlo ešte viac krajný západ Maďarska a krajný východ a juhovýchod Rakúska,“ dodali odborníci.
Porovnali tiež počet so snehovou pokrývkou v zime 2024/2025 a v nedávno skončenej zime 2025/2026. V poslednej zime bol podľa meteorológov počet dní so snehovou pokrývkou vyšší, ako v predchádzajúcej. Vo vysokohorských polohách bol tento počet dní v oboch zimách približne porovnateľný a stabilný.
Množstvo zrážok však bolo v nedávno skončenej zime nízke. Išlo o 13. najchudobnejšiu zimu na zrážky od roku 1881. Úhrn zrážok pre celé územie Slovenska bolo 86 milimetrov a v predchádzajúcej zime 2024/2025 to bolo 60 milimetrov.
