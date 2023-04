SHMÚ: Zrážky priniesli od troch do deväť centimetrov nového snehu

Bratislava 6. apríla (TASR) - Štvrtkové zrážky teplého frontu na Slovensku zatiaľ priniesli od troch do deväť centimetrov nového snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Zaujímavá situácia je aj pri príchode zrážok, keď na všetkých staniciach zaznamenávame pokles teploty až pod nulu, prípadne zosilnenie mrazu v lokalitách, kde už mrzlo, napríklad na Spiši," skonštatovali meteorológovia. Dodali, že po zrážkach teplého frontu sa otepľuje a začína sa odmäk, čo vidno na Šariši, Zemplíne a v Above.



Sneženie komplikuje aj dopravu na východnom Slovensku. Z viacerých miest hlásia skrížené kamióny, neupravené a nezjazdné cesty i nehody. SHMU v súvislosti so snežením vydal aj výstrahu prvého stupňa pre východné a stredné Slovensko.