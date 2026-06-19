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SLOVENSKO POD PAĽBOU HORÚČAV: Teploty vystúpia až na 35 stupňov
S vysokými teplotami bude treba počítať aj cez víkend. Výstrahy by sa mali rozšíriť o celé južné Slovensko.
Autor TASR
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Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil stupeň výstrah pred vysokými teplotami z prvého na druhý v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Druhý stupeň má v piatok popoludní tiež platiť na krajnom severozápade krajiny. SHMÚ o tom informoval na svojom webe. Do platnosti majú vstúpiť o 13.00 h. Predbežne sú vyhlásené do 18.00 h.
Prvý stupeň výstrah má okrem toho platiť aj vo viacerých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
V okresoch Senica, Malacky a Skalica, Nové Zámky, Dunajská Streda a Komárno, v ktorých má platiť druhý stupeň výstrah, treba počítať s teplotami do 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ uviedol ústav. S vysokými teplotami bude treba počítať aj cez víkend. Výstrahy by sa mali rozšíriť o celé južné Slovensko.
SHMÚ dal zároveň do pozornosti odporúčania Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten informoval, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varoval ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku.
Ministerstvo vnútra SR k radám doplnilo ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a použitia ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Prvý stupeň výstrah má okrem toho platiť aj vo viacerých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
V okresoch Senica, Malacky a Skalica, Nové Zámky, Dunajská Streda a Komárno, v ktorých má platiť druhý stupeň výstrah, treba počítať s teplotami do 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ uviedol ústav. S vysokými teplotami bude treba počítať aj cez víkend. Výstrahy by sa mali rozšíriť o celé južné Slovensko.
SHMÚ dal zároveň do pozornosti odporúčania Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten informoval, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varoval ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku.
Ministerstvo vnútra SR k radám doplnilo ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a použitia ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.