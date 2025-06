SHMÚ zvýšil výstrahy pred búrkami na druhý stupeň pre väčšinu územia

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil výstrahy pred búrkami na druhý stupeň pre väčšinu Slovenska. Platia od 17.00 do 22.00 h. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky, Trnavský kraj, takmer celý Trenčiansky kraj a okres Turčianske Teplice. „Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ uviedol SHMÚ.



Pre celý Košický a Prešovský kraj platí výstraha prvého stupňa od 20.00 h do polnoci. Pre takmer celý Žilinský kraj a okres Považská Bystrica vydali meteorológovia výstrahu od 17.00 do polnoci.



V platnosti sú aj výstrahy pred vysokými teplotami a vetrom na horách.