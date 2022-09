SHMÚ:Na západnom Slovensku a v Poprade môže v nedeľu silnejšie zafúkať

Bratislava 18. septembra (TASR) - Na západnom Slovensku a v okrese Poprad treba v nedeľu počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na webe.



V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha od 10.00 do 17.00 h, v Poprade len do 13.00 h. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili.