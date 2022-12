SHMÚ:V nedeľu dávajte pozor na silnejší vietor, večer aj na poľadovicu

Bratislava 4. decembra (TASR) - Počas nedele si treba dávať najmä na západe územia pozor pred silnejším vetrom. Od večera v strednej a východnej časti Slovenska aj na poľadovicu. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto výstrahy prvého stupňa. Platia až do pondelka (5. 12.).



Výstraha prvého stupňa pred vetrom sa týka okresov Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedol SHMÚ. Výstraha trvá predbežne do pondelka 18.00 h.



Poľadovica môže od nedele 18.00 h potrápiť celé územie Košického a Prešovského kraja, ako aj viaceré okresy Banskobystrického a Žilinského kraja. Poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru a môže spôsobiť menšie škody. Výstraha platí do pondelka 10.00 h.