SHMÚ: V noci sa môže ochladiť až na mínus 17 stupňov Celzia

Bratislava 19. januára (TASR) - Časť Slovenska môžu v noci na sobotu (20. 1.) potrápiť nízke teploty. Klesnúť môžu ojedinele až do mínus 17 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa.



Výstrahy sa týkajú okresov Brezno, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca.



"Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," priblížil SHMÚ na svojom webe. Výstraha by mala platiť od sobotnej polnoci do 9.00 h.



V okresoch Banská Bystrica a Brezno platí v piatok do 22.00 h najnižší stupeň výstrahy pred vetrom na horách. Vietor môže miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže byť 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.