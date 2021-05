Sicílskeho sudcu Rosaria Livatina vyhlásili za blahoslaveného

Rím 9. mája (TASR) - Talianskeho sudcu Rosaria Livatina, zavraždeného mafiou, vyhlásili v nedeľu za blahoslaveného. Stalo sa tak takmer 30 rokov po tom, ako ho bývalý pápež Ján Pavol II. vyhlásil za mučeníka, informovala tlačová agentúra AFP.



Livatino bol blahoslavený počas omše v katedrále sicílskeho mesta Agrigento kardinálom Marcellom Semerarom. Neďaleko tohto mesta 37-ročného Livatina zastrelili 21. septembra 1990 dvaja členovia mafie, ktorí neskôr dostali doživotné tresty.



Počas aktu beatifikácie v katedrále umiestnili relikviár obsahujúci jeho zakrvavenú košeľu, zatiaľ čo vo Vatikáne pápež František vzdal poctu tomuto "mučeníkovi za spravodlivosť a vieru".



"Vo svojej službe pre spoločné dobro sa ako príkladný sudca, ktorý nikdy nepodľahol korupcii, usiloval o to, aby nesúdil so zámerom niekoho zavrhnúť, ale vykúpiť. Jeho práca ho pevne postavila pod ochranu Boha, stal sa svedkom evanjelia," vyhlásil pápež.



Livatino, známy svojou zbožnosťou, sa podieľal na masovom súdnom procese voči členom mafie a v čase svojej smrti pripravoval spustenie nového konania. Našli ho v priekope pri ceste niekoľko kilometrov od jeho domova. Mladý sudca odmietal ozbrojenú ochranku.



Neskôr sa zistilo, že mnohé z jeho dokumentov boli označené písmenami STD, čo znamená "sub tutela Dei". Ide o latinskú frázu "pod ochranou Boha", ktorú stredovekí sudcovia používali pred prijatím úradných rozhodnutí, vysvetľuje AFP.



Ak podľa cirkevného práva dôjde k vyhláseniu mučeníctva, potom proces blahoslavenia - predposledný krok pred kanonizáciou, vyhlásením za svätého - napreduje rýchlo bez požiadavky dokázaných zázrakov, ako sa to vyžaduje u iných kandidátov na svätosť.



Livatino bol jedným z prvých vyšetrovateľov v Taliansku, ktorí sa rozhodli skonfiškovať majetok patriaci mafii. "Pochopil, že to povedie k oslabeniu klanov, k strate ich vplyvu a spoločenskej kontroly," uviedol kňaz Luigi Ciotti, známy svojím bojom proti organizovanému zločinu.



Necelé dva roky po Livatinovej smrti zavraždili aj protimafiánskych prokurátorov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina.