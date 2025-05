Silný román o zmierení so životom z pera slovenskej autorky

O autorke

Bratislava 13. mája (OTS) - Ústrednou postavou nového románu Posledné veci je Zita, staršia vdova a odborníčka na dejiny umenia, ktorá na sklonku života cíti potrebu vysporiadať sa s minulosťou – zabudnúť a hlavne odpustiť to, čo sa tak dlho zdalo neodpustiteľné.Po tom, čo Zita prvýkrát zahliadne sochu Zvestovania na priečelí remešskej katedrály, vstúpi jej potichu do života kvalita, bez ktorej sa neobíde. Jej príbeh sa začne prelínať s osudmi Stely, fiktívnej stredovekej svätice, ktorá neváhala zostúpiť do priepasti vlastného srdca, aby tam zabudla na všetky presvedčenia. Aby Zita dokázala odpustiť a zmieriť sa so životom, musí sa s touto sväticou-chimérou nevyhnutne stretnúť.Rozpliesť vlásočnice vlastného života nie je jednoduché, no čím bližšie je Zita k smrti, tým je to pre ňu naliehavejšie.Príbeh z prítomnosti popretkávaný historickými kapitolami odohrávajúcimi sa v stredoveku dopĺňajú Zitine spomienky na mladosť. Rozprávanie spletené z týchto troch línií nachádza vyústenie v jednom okamihu. V akom? No predsa v tom poslednom.Knihu Posledné veci budeme uvádzať do života počas besedy v bratislavskom Artfore na Kozej 20. 5. 2025 o 18.00. Úlohy moderátorky sa zhostí Ivana Zacharová. Srdečne vás pozývame.Foto: Slovartvyštudovala na VŠMU odbor Filmová scenáristika a dramaturgia, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Popri riadnom štúdiu navštevovala neformálne vzdelávanie v Society for Higher Learning, kde sa zaoberala interpretáciou literárnych diel. Je autorkou scenárov k trom celovečerným hraným filmom(2003),(2008) a(2009). Za posledný z nich získala cenu Tibora Vichtu. Spolupracovala na niekoľkých televíznych seriáloch. Vydala dve knihy pre deti:(2007) a(2012), jednu knihu pre mládež:(2020) a román Krajina matiek, ktorý bol zaradený do desiatky Anasoft litera 2023. Autorsky pripravila viacero rozhlasových hier, vzdelávacích a diskusných rozhlasových cyklov. Je zakladateľkou občianskeho združenia Stodola Lišov. V súčasnosti sa venuje umeleckému vzdelávaniu a autorskej tvorbe.