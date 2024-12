Silný vietor bude pretrvávať až do noci a na východe aj v stredu

Bratislava 24. decembra (TASR) - Silnejší vietor bude pretrvávať aj na Štedrý večer. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí predbežne do 21.00 h pre okresy Brezno, Rožňava, Gelnica, Košice okolie, Košice mesto, Trebišov a Michalovce. Výstrahu pred vetrom na horách vydali do 22.00 h, niekde až do polnoci. Na východe Slovenska pretrvá výstraha prvého stupňa pred vetrom aj počas stredy (25. 12.). Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Na východe meteorológovia očakávajú ojedinele silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu alebo 55 kilometrov za hodinu. Vo viacerých okresoch všetkých krajov na Slovensku s výnimkou Žilinského kraja platí zase výstraha prvého stupňa pred vetrom, a to až do polnoci.



Druhý stupeň výstrahy pred vetrom vydal SHMÚ aj pre horské oblasti do 22.00 h v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad. V horských polohách nad 1400 metrov sa miestami môže vyskytnúť silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí do polnoci vo viacerých okresoch na Slovensku. V severných okresoch Slovenska zase trvá do polnoci výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi.



Na prvý sviatok vianočný má silnejšie fúkať ešte na východe v okresoch Košice okolie, Košice mesto, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce. Výstraha prvého stupňa tu trvá do 20.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.