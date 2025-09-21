< sekcia Import
SILNÝ VIETOR NA HORÁCH: Meteorológovia vydali výstrahy
Pre vysokohorské oblasti severného a stredného Slovenska vydalo SHMÚ výstrahu s platnosťou od 20.00 h do pondelkového (23. 9.) skorého rána.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Na juhozápade SR v pohraničných okresoch s Českou republikou sa môže počas nedele vyskytnúť silný nárazový vietor. Pre okresy Skalica, Senica a Myjava vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu 1. stupňa.
Platí do 15.00 h. „Ojedinele očakávame výskyt vetra, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť 65 km/h,“ uviedli meteorológovia.
Varujú aj pred silným vetrom na horách. Pre vysokohorské oblasti severného a stredného Slovenska vydalo SHMÚ výstrahu s platnosťou od 20.00 h do pondelkového (23. 9.) skorého rána. „V polohách nad 1700 m sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h, teda silu víchrice,“ spresnilo SHMÚ.
Upozorňuje v tejto súvislosti na nebezpečenstvo, ktoré uvedený jav predstavuje pri turistických či horolezeckých aktivitách.
