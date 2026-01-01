< sekcia Import
Silný vietor na horách potrvá v niektorých okresoch aj vo štvrtok
SHMÚ varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstrahy prvého stupňa platia vo všetkých krajoch.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Silný vietor na horách potrvá v niektorých okresoch stredného a východného Slovenska aj vo štvrtok. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy druhého stupňa s predbežnou platnosťou do piatka 2. januára.
Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Meteorológovia očakávajú v týchto oblastiach nad pásmom lesa výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ spresnili.
SHMÚ varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstrahy prvého stupňa platia vo všetkých krajoch. V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú vydané do 10.00 h, v ostatných krajoch od 10.00 h do polnoci 3. januára. Odborníci upozornili, že tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
