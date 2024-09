Silný vietor sa môže na severe vyskytnúť v noci a následne aj v piatok

Bratislava 26. septembra (TASR) - Silný vietor sa môže vyskytnúť v okresoch na severe Slovenska vo štvrtok v noci a následne aj v piatok (27. 9.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého a druhého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí od 22.00 do 4.00 h. Vydali ju pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. "Na hrebeňoch miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, t.j. silná až mohutná víchrica," priblížili meteorológovia na margo výstrahy druhého stupňa.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí následne do 6.00 h aj pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Turčianske Teplice, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Táto výstraha bude platiť aj v piatok od 21.00 h a predbežne do soboty (28. 9.).



Silný vietor sa môže vyskytnúť v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa platí od 21.00 do 4.00 h.