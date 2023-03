Silný vietor skomplikoval v ČR dopravu a spôsobil výpadky prúdu

Praha 11. marca (TASR) - Silný vietor spôsobil v sobotu v Českej republike komplikácie v cestnej a železničnej doprave. Bez dodávok elektriny sa ocitli tisíce domácností. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Pri nehodách spôsobených počasím utrpelo zranenia vyše 20 ľudí. Hasiči zasahovali na viacerých miestach po celej krajine, pričom vietor strhával strechy z domov.



V Pardubickom kraji v dôsledku silného vetra zišiel z cesty autobus so 45 cestujúcimi a prevrátil sa medzi obcami Březová nad Svitavou a Hradec nad Svitavou. Zranenia utrpelo 21 ľudí, z toho dvaja vážne, uviedli hasiči na sociálnej sieti.



Na niektorých miestach aj sneží. Na horách by malo napadnúť päť až 15 centimetrov snehu, informuje webový spravodajský portál TN.cz, ktorý je platformou TV Nova.



V sobotu bola prerušená doprava na úseku železničného spojenia z Českých Budějovíc do Rakúska, ako aj na ďalších regionálnych tratiach. V piatok večer evidovali České energetické závody (ČEZ) zhruba 8000 odberateľov bez elektriny.