Silný vietor v Rakúsku postihol väčšinu územia vrátane Viedne

Viedeň 17. januára (TASR) - Silná víchrica sa v pondelok prehnala väčšinou územia Rakúska vrátane metropoly Viedeň. Vo Viedni zasahovali hasiči do neskorých popoludňajších hodín viac než stokrát, informovala agentúra APA a miestne médiá.



Podľa rakúskeho Centrálneho ústavu pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG) bola v nízkych polohách v spolkovej krajine Dolné Rakúsko, vo Viedni a na severe spolkovej krajiny Burgenland nameraná najvyššia rýchlosť vetra od 80 až po viac než 100 kilometrov za hodinu.



Niektoré oblasti v dôsledku silného vetra postihli aj výpadky elektriny, píše APA. Len vo Viedni bolo výpadkom na kratšiu dobu postihnutých zhruba 300 domácností.



Silný nárazový vietor pretrvával na väčšine územia Rakúska, najmä však v jeho východnej časti, aj vo večerných hodinách, informoval server salzburg24.at. Sila vetra by podľa neho mala výraznejšie klesnúť až po polnoci. Utorok by mal byť ešte miestami veterný, už však nie do takej miery, dodal server.