SILNÝ VIETOR: Výstrahy platia pre západné Slovensko

Bratislava 8. februára (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska treba naďalej počítať so silnejším vetrom. Pripomína to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre okresy Malacky, Myjava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Ojedinele tam môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 - 70 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia do nedele (9. 2.).