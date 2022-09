ŠIMEČKA: PS podporí vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi

Mobilizácia v Rusku

Otázka pre Michala Šimečku

Ako PS pristupuje k blížiacim sa spojeným komunálnym a regionálnym voľbám?

-Veľmi dúfam, že spojené komunálne a regionálne voľby prinesú vyššiu voličskú účasť. Máme množstvo kandidátov po celom Slovensku. A je množstvo kandidátov na primátorov, ktorí nie sú našimi členmi, ale vyznávajú rovnaké hodnoty.



V Bratislave, na úrovni kraja aj mesta sme uzavreli koalíciu so stranou Team Bratislava Matúša Valla a SaS. Podporujeme na post primátora Matúša Valla, spolupráca funguje veľmi dobre. Vynikajúci kandidát je v Poprade Fero Majerský, Diana Javorčíková v Banskej Bystrici, v Michalovciach podporujeme na post primátora pána Milana Kaplana.



Ide nám o to, aby tieto voľby priniesli novú generáciu kvalitných komunálnych lídrov.-

Bratislava 24. septembra (Teraz.sk) – Podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek bude v parlamente hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) a na podporu PS sa automaticky nemôže spoliehať ani vláda ako taká. V TASR TV to povedal predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.Ak by bol do parlamentu podaný návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády a tým aj celému kabinetu, PS by zvažovalo konkrétne okolnosti toho, kto a z akých dôvodov takýto návrh podal.upozornil Šimečka.Na otázku, či neuvažujú o rokovaniach s predstaviteľmi menšinového kabinetu o rámcoch nejakej systematickejšej podpory, povedal, že takéto úvahy síce boli, ale je otázne, či by to malo zmysel.tvrdí Šimečka.V Progresívnom Slovensku chcú pokračovať v príprave návrhov zákonov, ktoré budú prostredníctvom Tomáša Valáška ponúkať parlamentu a sú pripravení ad hoc podporiť iniciatívy iných strán, ktoré budú pokladať za prospešné.povedal Šimečka.Napríklad prorodinný balík z dielne ministerstva financií však podľa neho nebol adresný a podporu by získali aj ľudia, ktorí ju nepotrebujú.upozornil.Prekonanie vysokej inflácie, vrátane cien energií, si podľa neho bude vyžadovať kombináciu opatrení prijímaných na európskej, aj slovenskej úrovni.naznačil Šimečka.Slovenské riešenie by podľa neho okrem stropovania cien malo obsahovať aj adresnú podporu ohrozeným skupinám obyvateľstva a kompenzácie pre firmy, domácnosti a verejné inštitúcie.povedal.Na európskej úrovni sa podľa neho ako odpoveď na čiastočnú mobilizáciu v Rusku a referendá prebiehajúce na okupovaných územiach pripravuje nový balík sankcií.tvrdí Šimečka.Po úspešnej ukrajinskej ofenzíve je podľa neho Vladimír Putin zahnaný do úzkych.dodáva. Oznámenie o čiastočnej mobilizácii je podľa neho dôkazom toho, že Vladimírovi Putinovi nevychádzajú veci tak, ako si ich naplánoval.upozornil Šimečka.