ŠIPOŠ: Časť programu Progresívneho Slovenska je pre OĽANO neprijateľná

Bratislava 13. septembra (Teraz.sk) – Časť programu Progresívneho Slovenska je pre OĽANO neprijateľná a nevstúpi do takej vlády, ktorá by ho chcela realizovať. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.Tento záväzok podľa neho OĽANO zaradilo aj do desaťbodovej zmluvy so Slovenskom, v ktorej ponúka voličom svoje programové priority. Okrem manželstiev homosexuálov a transsexuálov je podľa Šipoša pre OĽANO neakceptovateľné preplácanie umelého oplodnenia lesbickým párom, zmeny pohlavia pre mladistvých a šírenie LGBTI ideológie na školách.vyhlásil.Na druhej strane, OĽANO podľa neho stále trvá na vyplácaní 500 eur za účasť na voľbách a chcelo by predĺžiť platnosť svojej podpory rodinám s deťmi.povedal Šipoš.Hnutie chce podľa neho reguláciou znížiť ceny potravín na Slovensku tak, aby neboli vyššie ako v okolitých krajinách. Plánuje úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku a chce v budúcnosti zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. V tomto volebnom období to podľa neho nebolo možné vzhľadom na nesúhlas koaličných partnerov.Šipoš nesúhlasí s tvrdením predsedu SaS Richarda Sulíka, podľa ktorého chaos v parlamente spôsobila chýbajúca stranícka disciplína a množstvo neskúsených poslancov, ktorých priviedlo do NR SR najmä OĽANO.tvrdí Šipoš.S tézou o chaose v parlamente podľa neho prišiel líder Smeru-SD Robert Fico a časom si ju osvojil aj Eduard Heger či Richard Sulík.povedal Šipoš.Postupný rozpad koaličnej väčšiny je podľa neho najmä dôsledkom politiky SaS.vyhlásil Šipoš.Hnutie OĽANO podľa neho dlhodobo presadzovalo princípy priamej demokracie, rovnako však malo v programe aj nesúhlas s referendom o skrátení volebného obdobia.podčiarkol Šipoš.Za splnený záväzok OĽANO z tohto volebného obdobia Šipoš považuje zvýšené prídavky na dieťa, či zvýšenie daňového bonusu pre rodiny s deťmi.