ŠIPOŠ: Chceme byť odrazom Slovenska okrem komunistov a fašistov

Otázka pre Michala Šipoša

Ako hodnotíte opätovné zvolenie do funkcie predsedu poslaneckého klubu?

-Chcem poďakovať všetkým mojom kolegom za prejavenú dôveru, že ma opäť zvolili do pozície predsedu klubu. Je to náročná práca, je to práca, ktorá si vyžaduje prácu s poslancami vo vlastnom klube, ale aj koordináciu s predsedami ostatných opozičných klubov, aby sme vedeli byť protiváhou vláde a koaličným poslancom. Či už je to zvolávanie mimoriadnych schôdzí, podávanie procedurálnych návrhov, pozmeňujúcich návrhov, alebo ak chcete podať sťažnosť na ústavný súd, je potrebné, aby sme spolupracovali a koordinovali sa.-

Bratislava 3. novembra (Teraz.sk) – Hnutie Slovensko, ktoré vzniklo premenovaním politického subjektu OĽANO a priatelia, chce byť naďalej širokospektrálnym hnutím otvoreným ľuďom rôznych názorov. Dôležité je, aby títo ľudia mali za sebou silný príbeh, skúsenosti vo svojom obore, boli čestní a. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.Zdôraznil, že na Slovensku si môže založiť politickú stranu každý občan, ktorý spĺňa podmienky zákona a je na ňom, pre aký názov sa rozhodne.vyhlásil.Kým sa v hnutí rozhodli pre nový názov, preverili si túto možnosť s právnikmi a aj rozhodnutie ministerstva vnútra zaregistrovať nový názov je podľa Šipoša dôkazom, že premenovanie prebehlo v súlade so zákonom.povedal. Pripomenul, že výrazmajú v názve aj iné strany.poznamenal Šipoš.Ako znovuzvolený predseda poslaneckého klubu chce rozvíjať spoluprácu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami. Je presvedčený, že ak hnutie Slovensko urobí o štyri roky dobrý volebný výsledok, práve medzi týmito stranami môže nájsť budúcich koaličných partnerov.vyhlásil Šipoš.Prezidentka Zuzana Čaputová novú vládu vymenovala 25. októbra, jej prvé kroky však podľa Šipoša nezodpovedajú predvolebným sľubom.vyhlásil.Spôsob odvolania bývalého policajného prezidentka Štefana Hamrana považuje Šipoš za nedôstojný.vyhlásil Šipoš. Nomináciu Branislava Zuriana na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vníma ako politickú a nesúhlasí ani s postavením skupiny obvinených policajtov mimo službu.tvrdí Michal Šipoš.Hnutie Slovensko chce ešte v tomto roku absolvovať snem, na ktorom sa dohodne na postupe do eurovolieb a volieb prezidenta.naznačil Šipoš.