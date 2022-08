ŠIPOŠ: SaS chce Matoviča politicky podrezať a potom s ním rokovať

Otázka pre Michala Šipoša

Aké sú priority OĽANO v komunálnych a regionálnych voľbách?

-Pre nás je kľúčové obhájiť žilinskú a trnavskú župu, kde je Erika Jurinová a Jozef Viskupič. Ale čo sa týka komunálnych volieb, naše hnutie od začiatku apelovalo na to, aby ľudia volili ľudí a nie strany. Ľudí, s ktorými majú skúsenosť a ktorí majú výsledky. Viem o koalíciách, kde sa vytvorilo široké spektrum demokratických strán. Ale nebudeme za žiadnych okolností spolupracovať so stranou Smer, Hlas, Republika a ĽS NS. O SNS ani nemusíme hovoriť. A ani vo voľbách do NR SR s týmito stranami spolupracovať nebudeme.-

Bratislava 9. augusta (Teraz.sk) – Ultimatívnou požiadavkou na odchod Igora Matoviča z vlády sa ho SaS snaží politickya potom by s ním chceli rokovať o novej koaličnej zmluve. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.Dodal, že to považuje za schizofrenické.tvrdí Šipoš.Sám podporuje dovládnutie vo forme doterajšieho vládneho štvorlístka, odmieta však, aby koaliční partneri robili personálnu politiku v iných ako vlastných stranách.povedal.OĽANO podľa neho neodmieta rokovania, ich predmetom môže byť aj nová koaličná zmluva. Na druhej strane sa pýta, či bude potrebné novelizovať koaličnú zmluvu vždy, keď nejaký poslanec prestúpi v parlamente z klubu do klubu.naznačuje poslanec.Šipoš si nemyslí, že by jednotlivé strany mali kreovať špeciálne rokovacie tímy pre vyjednávanie, ako to urobila SaS.povedal.dodal Šipoš.odpovedal na otázku, či považuje za reálnu možnosť aj predčasné voľby.Priznal tiež určitú únavu vládnych politikov.konštatoval Šipoš.dodal.Na druhej strane, volebné obdobie sa len nedávno dostalo do svojej druhej polovice a množstvo programových cieľov ešte nie je splnených.pripomenul Šipoš.uzavrel Šipoš.