ŠIPOŠ: SaS ukázala, že spolu so Smerom a ĽSNS vie obštruovať parlament

Rozpočet na budúci rok a partnerské spolužitie

Komunálne voľby

Bratislava 20. októbra (Teraz.sk) – Opakované zablokovanie parlamentu, ktoré predchádzalo schváleniu navýšenia tohoročného rozpočtu o 1,5 mld. eur, bolo zbytočné a SaS ním chcela po odchode z koalície ukázať svoju dôležitosť. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.SaS podmienila podporu navýšenia rozpočtu doplnením špecifikácie spôsobu využitia týchto peňazí na riešenie dôsledkov energetickej krízy priamo do zákona a kým táto podmienka nebola splnená, blokovali rokovanie NR SR.tvrdí Šipoš.reaguje Šipoš.Požiadavka SaS sa podľa neho dala splniť aj bez obštrukcie parlamentu, napríklad pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní.zdôraznil predseda poslaneckého klubu OĽANO.Dodal, že vyjednávacie možnosti jeho hnutia pri hľadaní podpory v parlamente sú obmedzené, keďže časť poslaneckého klubu má výhrady k spolupráci s niektorými nezaradenými poslancami.konštatoval Šipoš.priznal.Výsledky rokovaní o podpore SaS v parlamente sú podľa neho rôzne.konštatoval Šipoš.V prípade zákona o štátnom rozpočte na budúci rok sa Šipoš spolieha na zodpovednosť poslancov, keďže súčasťou rozpočtu budú aj zvyšovania platov vo viacerých sektoroch či pomoc v energetickej kríze.tvrdí Šipoš.upozorňuje na riziká neschválenia rozpočtu. OĽANO je však podľa neho pripravené aj na možnosť, že rozpočet neprejde a do nového roka vstúpime v rozpočtovom provizóriu.Na margo neschválenia novely Občianskeho zákonníka z dielne SaS, ktorá mala zaviesť inštitút partnerského spolužitia, Šipoš povedal, že prekračovala rámce pôvodne dohodnuté v Programovom vyhlásení vlády.povedal. Dodal, že prípravou novej legislatívy v tejto oblasti vláda poverila ministra spravodlivosti Viliama Karasa.Šírenie nenávisti, ktoré viedlo k dvojnásobnej vražde na Zámockej ulici považuje Šipoš za veľký celoeurópsky problém.zdôraznil Šipoš.V komunálnych voľbách bude podľa neho OĽANO naďalej presadzovať osobnostný rozmer.tvrdí Šipoš. Na úrovni regiónov je podľa neho stranícka značka dôležitejšia a hnutie takto podporuje napríklad dnešných predsedov Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a Eriku Jurinovú.