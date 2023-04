Bratislava 17. apríla (TASR) - Situácia v oblasti sucha sa na Slovensku v minulom týždni zlepšila. Aktuálne prevažujú normálne až mierne vlhké vlahové podmienky. Takmer celé územie je zároveň bez rizika pôdneho sucha. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti v rámci klimatologického zhodnotenia uplynulého týždňa. Dodal, že najvyššie hodnoty týždenných úhrnov zrážok boli na krajnom západe a juhozápade Slovenska, pričom dosiahli viac ako 50 milimetrov.



SHMÚ skonštatoval, že veľmi vlhko je v Kuchyni, Senici, Čaklove a na letisku v Bratislave, mierne sucho v Čadci a Dolnom Hričove-Žiline. Deficit zrážok je podľa slov ústavu za posledných 90 dní najvyšší v Podhájskej (mínus 16 milimetrov) a Trenčíne (mínus 13 milimetrov), nadbytok zrážok je v Kamenici nad Cirochou (plus 98 milimetrov) a Tisinci (plus 79 milimetrov).



Čo sa týka pôdneho sucha, len lokálne je podľa ústavu začínajúce sucho na strednom Slovensku, v hlbšej vrstve ojedinele aj na Gemeri a Považí. Doplnil, že deficit pôdnej vlahy je v intervale mínus 20 až mínus 40 milimetrov lokálne na Považí, inde je deficit len ojedinele od mínus päť do mínus 20 milimetrov.



"Tlaková níž, ktorá sa vytvorila v druhej polovici minulého týždňa nad severným Talianskom, spôsobila výdatné zrážky, ktorých jadro bolo juhozápadne až západne od Slovenska, ale významnejšie zrážky boli zaznamenané aj na krajnom juhozápade a západe Slovenska, a tým sa v týchto oblastiach zmenil vývoj zrážok, ktorý práve na tomto území nebol na konci zimy a v prvej tretine tohtoročnej jari priaznivý, pretože sa tam vytváral deficit zrážok," vysvetlil SHMÚ s tým, že vplyv tlakovej níže sa prejavil aj na týždenných úhrnoch zrážok na Slovensku.



Skonštatoval, že dosah pásma zrážok spojeného so spomínaným javom sa takmer neprejavil na niektorých miestach stredného Považia a na krajnom severovýchode Slovenska, kde týždenné úhrny niekde nedosiahli ani päť milimetrov. Ako príklad uviedol Dolný Hričov a Stropkov - Tisinec.



Štvrtok (13. 4.) a piatok (14. 4.) boli v predchádzajúcom týždni zrážkovo najvýdatnejšími dňami. Piatkový denný úhrn zrážok 37 milimetrov v Bratislave v Mlynskej doline bol podľa slov SHMÚ druhým najvyšším denným úhrnom zrážok na tejto meteorologickej stanici v apríli aspoň od roku 1982. Vyšší zaregistrovali len 2. apríla 1996, a to 43 milimetrov.