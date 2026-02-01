< sekcia Import
Skelet bývalej rybárskej reštaurácie v lesoparku sa má odstrániť
Skelet bývalej rybárskej reštaurácie spolu s okolitým oploteným areálom označuje za „jazvu“ vo vzácnej lokalite Železnej studničky.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie, ktorým mestskej časti Nové Mesto uložil povinnosť začať konanie o odstránení dlhoročných ruín rybárskej reštaurácie na Železnej studničke. Urobil tak ešte koncom minulého roka v zmysle vodného zákona. Pre TASR to potvrdil Matej Neumann, hovorca rezortu vnútra, pod ktorý predmetný odbor úradu patrí. Mestská časť rozhodnutie víta, avšak podotýka, že došlo k odvolaniu účastníka.
„Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Bratislava ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vydal 14. novembra 2025 rozhodnutie, ktorým uložil povinnosť začať konanie o odstránení stavieb,“ skonštatoval Neumann.
Okresný úrad rozhodnutie odôvodnil aj tým, že podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, správcu vodného toku Vydrica, ktorý územím preteká, ohrozujú stavby bezpečnosť územia pod nimi. Ich zrútenie by mohlo spôsobiť vážnu prekážku v koryte s následným vybrežením vody do okolitého územia. Podľa tohto rozhodnutia má mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území ktorej sa ruiny nachádzajú, začať konanie o odstránení stavby.
Rozhodnutie okresného úradu vníma starosta Nového Mesta Matúš Čupka ako legálnu a záväznú reakciu na dlhodobo neriešený stav objektu, ktorý je v dezolátnom stave a desaťročia nie je funkčný. Pristúpiť k zákonnému konaniu odstránenia stavby s dlhoročnou komplikovanou históriou, kedy sa stavebné povolenie opakovane predlžovalo a nikdy nebola dokončená, považuje za dôležité. Kedy sa tak však stane, nevie odhadnúť.
„Došlo k odvolaniu účastníka konania v rámci rozhodnutia o nariadení odstránenia predmetných stavieb, beží príslušná lehota, kde aj mestská časť má momentálne priestor sa vyjadriť. Následne bude musieť príslušný orgán rozhodnúť o týchto odvolaniach. Čiže v tejto chvíli nevieme predpovedať, kedy by sa celé konanie malo skončiť a bude možné ďalej administratívne pokračovať,“ uviedol pre TASR Čupka.
Skelet bývalej rybárskej reštaurácie spolu s okolitým oploteným areálom označuje za „jazvu“ vo vzácnej lokalite Železnej studničky. Pôsobí podľa neho esteticky veľmi nevľúdne, je neprístupný a oddeľuje frekventovaný turistický chodník od Cesty mládeže, ktorá je rovnako populárna. Pripomína tiež, že týmto areálom preteká potok Vydrica, ktorý je chránený z pohľadu životného prostredia. A tým, že preteká cez tento oplotený areál, nenapĺňa podľa starostu svoj rekreačný alebo environmentálny potenciál.
Starosta zároveň zopakoval, že cieľom samosprávy je odstraňovať rôzne skelety a nefunkčné stavby zo vzácnej lokality Železnej studničky. Za dôležitý dôkaz považuje aj v súčasnosti pripravovaný územný plán zóny, ktorý počíta s asanáciou nielen tejto stavby, ale aj ďalších podobných objektov. „A preto vnímame tento krok ako potvrdenie toho, že doterajšie podnety a upozornenia neboli bezvýznamné. Ale smerujú k procesu, ktorý bude na konci dňa riešiť tento problém, čo dlhodobo trápi nielen náš úrad, ale aj verejnosť a návštevníkov lesoparku,“ poznamenal na margo rozhodnutia OÚ Bratislava.
Chátrajúci skelet niekdajšej reštaurácie stojí na pozemkoch štátneho podniku Lesy SR i na pozemkoch hlavného mesta. Stav ruín na pozemku, ale aj oplotenie vníma dlhodobo negatívne aj hlavné mesto či mestské lesy. Vlani sa na predmetnom území konal aj štátny vodoochranný dozor, počas ktorého identifikovali viaceré závažné veci vrátane zásahov do koryta Vydrice, ktorá je vo štvrtom stupni ochrany a je to biotop chráneného a vzácneho raka riavového.
