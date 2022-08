Školy a združenia sa môžu uchádzať o grant na popularizáciu vedy

Bratislava 15. augusta (TASR) - Školy, občianske združenia, neziskové organizácie a verejné výskumné inštitúcie sa môžu uchádzať o grant na projekty na popularizáciu vedy a techniky z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Sandra Čičová Kotzigová.



Úspešní žiadatelia môžu získať grant vo výške od 7000 eur do 15.000 eur. Celkovo sa z nadačného fondu môže prerozdeliť suma 70.000 eur. Cieľom výzvy je podporiť aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl.



Výzva bude prebiehať od 15. augusta do 4. októbra. Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov sú naplánované od 1. novembra do 30. júna budúceho roka. Viac informácií o výzve nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Pontis.