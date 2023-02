Školy, súťažte s Viem, čo zjem!

Bratislava 27. februára (OTS) - Najlepším spôsobom je prizvať ich k tvoreniu svojho vlastného zdravého jedálnička. Program pre základné školy „Viem, čo zjem“ vyhlasuje súťaž „Varíme spolu zdravo a chutne“, v ktorej majú žiaci za úlohu pripraviť recept s využitím zdravých surovín. Triedy tak môžu súťažiť o zaujímavé ceny – cvičebné pomôcky, ktoré využijú na hodinách telesnej výchovy. Do súťaže sa môžu zapojiť tie školy, ktoré sú registrované v programe Viem, čo zjem.Deti môžu praktickým spôsobom zúročiť vedomosti, ktoré sa naučili v programe. Zdravo a hravo si môžu spolu s rodičmi navariť chutné jedlo podľa receptu, ktorý si sami vytvorili. Nápadom sa medze nekladú a tak tí najmenší môžu zapojiť svoju tvorivosť v kuchyni naplno. Viesť deti k zdravému životnému štýlu je dôležité, pretože to do veľkej miery určuje ich zdravie v budúcnosti.hovoríŽiaci sa môžu uchádzať o skvelé ceny pre svoju školu – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500, 300 a 200 eur. Ich úlohou je vymyslieť recept vytvorený zo zdravých surovín. Za pomoci rodičov alebo inej zodpovednej osoby napíšu postup a hotové jedlo odfotia. Následne pedagóg zodpovedný za projekt alebo voliteľný predmet odošle prostredníctvom webovej stránky jeden recept spolu s fotografiou za každú triedu, ktorá sa bude chcieť do súťaže zapojiť. Súťaž prebehne od 1. marca do 30. apríla.Pri vymýšľaní sa žiaci môžu inšpirovať aj video receptom Neparadajková omáčka od food blogerky Barbory Kyškovej.V školskom roku 2022/2023 je do programu Viem, čo zjem zapojené rekordné množstvo základných škôl na celom Slovensku. Školy si majú možnosť vybrať medzi projektom a voliteľným predmetom. Ten si môžu do svojho rozvrhu zaradiť v rámci disponibilných hodín. Digitalizované a interaktívne učebné materiály sú školám k dispozícií zdarma a boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom. Ich výhodou je, že sú komplexné, čiže učitelia si už nič ďalšie nemusia pripravovať.„Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta. Na Slovensku sa realizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. ÚVZ program „Viem, čo zjem“ predstavuje vo svojich publikáciách ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v zdravotníctve, zameraných na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity. Viac informácií o programe je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk