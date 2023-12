Skoncujte s otravným kašľom či nádchou: Tie správne rady, ktoré pomôžu

Bratislava 27. decembra (OTS) - Podľa klinických príznakov rozlišujeme kašeľ na vlhký (produktívny) a suchý (neproduktívny), podľa dĺžky trvania na akútny a chronický. Akútny kašeľ sprevádza akútne vírusové infekcie horných dýchacích ciest, alergickú nádchu, akútny zápal priedušiek alebo zápal pľúc. Chronický kašeľ nastáva vtedy, keď pretrváva dlhšie ako 21 dní.Unsplash.com/Towfiqu barbhuiyaMonika Zdechovan z lekárne Dr. Max tvrdí, že na liečbu suchého dráždivého kašľa, ktorý nevedie k odstraňovaniu hlienu z priedušiek, sa používajú antitusiká (lieky na tlmenie kašľa). „upozorňuje odborníčka. Ako postupovať pri vlhkom produktívnom kašli? Pri liečbe siahnite po expektoranciách, mukolytikách. Tieto liečivá uľahčujú vykašliavanie hlienu.Farmaceutka z Dr. Max radí, aby ste nezabúdali na podpornú liečbu vo forme prípravkov z liečivých rastlín. Môžete siahnuť napríklad po eukalyptovej silici, cineole, extraktoch a nálevoch z brečtanu, materinej dúšky alebo tymianu. Reflex pre kašeľ tlmia rastliny s obsahom slizov, ako sú skorocel kopijovitý, slez lesný, slez maurský, lišajník islandský a ibiš lekársky. Ako podpornú liečbu môžete použiť nálevy, sirupy a pastilky z vyššie vymenovaných rastlín. Pri terapii kašľa je vhodná inhalácia minerálnej vody, slaných roztokov alebo eukalyptovej silice. Inhalácia zvýši produkciu vodnatého hlienu a podporí vykašliavanie. Eukalyptová a mentolová silica sa nesmie používať u detí do dvoch rokov pre riziko vzniku apnoe alebo laryngospazmu.Foto: Unsplash.com/Bermix StudioPríznakmi nádchy sú zníženie kvality až znemožnenie dýchania cez nos, pálenie a svrbenie nosovej sliznice, kýchanie, vodnatý alebo hnisavý výtok z nosa, strata čuchu, bolesť hlavy, tlak na tvári aj očné prejavy ako opuch viečok či slzenie očí. Z hľadiska dĺžky delíme nádchu na akútnu (trvá menej ako 4 týždne) a chronickú (trvá dlhšie ako 12 týždňov). Podľa pôvodcu ochorenia môžeme nádchu rozdeliť do niekoľkých skupín: infekčnú (spôsobujú ju vírusy, baktérie a plesne), sennú (vyvolaná pôsobením alergénov na organizmus), nealergickú (spôsobujú ju lieky, choroby, dráždivé látky a pod.) či špeciálnu nádchu (u tehotných žien).Farmaceutka Júlia Kollárová z lekárne Dr. Max radí, aby ste nádchu určite nepodceňovali.“ pokračuje odborníčka. Spozornieť treba najmä pri deťoch, ktoré trpia napríklad alergickou nádchou. Ak sa nebude u nich nádcha liečiť, môže prerásť až do bronchiálnej astmy.Ako vyliečiť nádchu? Do nosa aplikujte roztoky vo forme kvapiek alebo sprejov, ktoré znižujú prekrvenia nosovej sliznice a dochádza k stiahnutiu opuchnutej sliznice nosa. Dôležité je, aby ste si počas nádchy dopriali dostatok tekutín, ktoré podporia očistu organizmu. Vyživia vás zeleninové alebo kuracie vývary. Medzi osvedčené babské rady patrí naparovanie teplou parou s použitím rôznych silíc a morskej soli. Nemali by ste zabúdať ani na zvýšený príjem vitamínov, najmä vitamínu C a zinku. Ak trpíte alergickou nádchou, je pre vás dôležitá klimatická liečba pri mori, v soľnej a užívanie probiotík. Pomôžu taktiež výťažky z pelargónie, echinacey, propolisu a betaglukánov, ktoré obsahuje napríklad hliva ustricová. Kľúčovou zásadou je, aby ste si dopriali odpočinok.