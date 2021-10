Skontrolujte si doma zrak – Zakryte si oko! Aby ste videli

Bratislava 14. októbra (OTS) - Počet pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly, ktorá je najčastejšou príčinou straty zraku, bude v nasledujúcich rokoch pribúdať. Predpokladá sa tak vzhľadom na rast a starnutie populácie. Ochorenie sa týka predovšetkým seniorov, často si ho ľudia ani nevšimnú a má veľmi rýchly progres. Výhodou je, že existuje jednoduchá pomôcka, pomocou ktorej si zrak môže skontrolovať každý z nás. Amslerova mriežka zachytí abnormálne zmeny a identifikuje, či treba urýchlene vyhľadať pomoc lekára. Svetový deň zraku si tento rok pripomíname 14. októbra a pri tej príležitosti vyzýva ambasádorka kampane Gizka Oňová, ako aj pacientske organizácie ku kontrole zraku Amslerovou mriežkou.Spomedzi pacientov s trvalou stratou zraku tvoria pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) až 45 %. Ochorenie zasahuje centrálnu časť sietnice oka - makulu, postihuje ľudí nad 50 rokov veku a jeho výskyt s vekom stúpa. VPDM má veľmi rýchly priebeh, stáva sa, že niektorí ľudia ho odhalia náhodou. Pandémia koronavírusu, ktorou od minulého roka prechádzame, spôsobila odklad kontrolných vyšetrení a aj preto je veľmi dôležité, aby si doma seniori pravidelne kontrolovali zrak a pri akomkoľvek náznaku problému navštívili odborného lekára.Vekom podmienená degenerácia makuly má dve formy, suchú a vlhkú., ktorá má pomalší progres, je v populácii početnejšie zastúpená a k strate videnia pri nej dochádza postupne. Vzniká, keď sa v sietnici uložia splodiny metabolizmu, napr. vo forme tzv. drúz, prípadne dochádza k zmenám štruktúry sietnice. V makule prichádza k strate buniek a fotoreceptorov, ostáva v nej menej funkčného tkaniva.ochorenia sa vyskytuje asi v 15 % prípadov a tým, že postupuje veľmi rýchlo, je nebezpečnejšia. Môže sa vyvinúť u 20 % pacientov so suchou formou ochorenia. Pri vlhkej forme v mieste najostrejšieho videnia, teda v makule, začnú nekontrolovateľne rásť nové cievy. Ich pôsobením vznikne opuch, krvácanie alebo jazva. Postupne sa poškodzujú jednotlivé vrstvy sietnice, fotoreceptory, ktoré potrebujeme na to, aby sme dobre videli.vysvetľuje očný lekárNa vyšetrenie k odborníkovi je potrebné si niekedy počkať. Rýchlu pomoc však poskytne samovyšetrenie Amslerovou mriežkou, ktorú odporúčajú aj samotní oční lekári. Je rýchle a pomôže odhaliť problém aj bez lekára. Stačí si zakryť jedno oko a druhým sa sústrediť na čierny bod v strede Amslerovej mriežky. Ak vidíte obraz rovnako, váš zrak je momentálne v poriadku a stačí, keď sa otestujete o ďalší mesiac. Ak by ste ho však videli zdeformovane, napríklad vlnité alebo zahmlené čiary, vynechaný obraz, navštívte očného lekára. Dôležité je, aby ste si oči kontrolovali pravidelne a každé otestovali samostatne. Amslerova mriežka je dostupná v ambulanciách oftalmológov, ako aj na webovej stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti “ hovoríz občianskeho združenia ZA ZDRAVÉ OČI, ktorý má osobné skúsenosti s VPDM.Ochorenie je možné spomaliť pomocou biologickej liečby, využíva sa tzv. anti- VEGF liečba, namierená proti tzv. vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru. „,“ dopĺňaz Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.Pandémia koronavírusu na celom svete spôsobila, že mnoho pacientov vynechalo vyšetrenia, ako aj liečbu VPDM. Obava z nákazy spôsobila, že pacienti radšej špecialistu nevyhľadávali. Centrá, ktorých je na Slovensku 19, však starostlivosť naďalej poskytovali. Ako najefektívnejšie sa ukázalo, ak pacientov na vyšetrenia a liečbu volali formou pozývacieho listu alebo telefonátu.“ dodalZakryte si oko, aby ste videli a zapojte sa do výzvy vyhlásenej pri príležitosti Svetového dňa zraku.Viac informácií o vekom podmienenej degenerácii makuly získate na www.mojeoko.sk , na Facebookovej a Instagramovej stránke „Zakryte si oko, aby ste videli“.