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Škóti ušetrili, na zápas s Haiti si prenajali školské autobusy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štadión amerického futbalového tímu New England Patriots sa nachádza vo Foxborough, približne 50 kilometrov od centra Bostonu.

Autor TASR
Boston 14. júna (TASR) - Škótski futbaloví fanúšikovia sa na MS v USA postarali nielen o tradične výbornú atmosféru, ale aj o netradičné riešenie dopravy na úvodný zápas svojej reprezentácie proti Haiti (1:0). Pre vysoké ceny verejnej dopravy a parkovania si prenajali niekoľko amerických školských autobusov, ktorými sa stovky priaznivcov dopravili na štadión pri Bostone.

Štadión amerického futbalového tímu New England Patriots sa nachádza vo Foxborough, približne 50 kilometrov od centra Bostonu. Spiatočný lístok na mimoriadny vlak počas MS stojí 80 dolárov, bežná autobusová doprava dokonca až 95 dolárov. Škótski fanúšikovia preto podľa reportáže nemeckej televízie ARD zorganizovali konvoj typických žltých školských autobusov, ktoré ich priviezli na parkovisko neďaleko štadióna. Vďaka dohode s miestnou autopožičovňou sa podarilo znížiť cenu dopravy a parkovania spolu na 40 dolárov na osobu.

Akcia napokon priniesla aj charitatívny rozmer. Organizátori pôvodne stanovili cenu výletu na 52 dolárov za fanúšika, no priaznivci odmietli vrátenie rozdielu po znížení nákladov. Vyzbierané peniaze preto venovali detskej nemocnici v meste Providence a združeniu hráčov na gajdy pôsobiacemu v Spojených štátoch.
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