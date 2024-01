Škótski reštaurátori zložili časť starorímskej zbroje

Edinburgh 25. januára (TASR) – Reštaurátori Škótskeho národného múzea zrekonštruovali časť starorímskej zbroje starej viac než 1800 rokov, ktorá bola rozbitá na viac než 100 kusov. Hotový predmet bude súčasťou chystanej expozície. TASR informuje na základe správy servera Live Science.



Časti bronzovej zbroje z druhého storočia n. l. našli archeológovia v roku 1906 roztrúsené na území niekdajšej rímskej pevnosti Trimontium, ktorá ležala juhozápadne od dnešného Edinburghu. Fragmenty boli od ich nájdenia uložené v depozitári múzea, horná časť zbroje bola uplynulých 25 rokov vystavená. Opätovné poskladanie chrániča z nájdených kusov zabralo reštaurátorom niekoľko týždňov, uvádza Škótske národné múzeum vo vyhlásení.



"Je to neuveriteľne vzácny predmet a je skvelé, že táto výstava nám poskytla príležitosť zrekonštruovať ho. Tá premena vyráža dych," vyhlásil Fraser Hunter, hlavný kurátor pravekej a rímskej archeológie v Škótskom národnom múzeu.



Výskumníci predmet pôvodne považovali za chránič stehna používaný kavalériou. Ako však reštaurátori postupne celý hlavolam skladali, uvedomili si, že v skutočnosti ide o chránič ruky používaný gladiátormi, ktorý siahal od pleca po zápästie.



"Ohybný chránič ruky je charakteristickou súčasťou výstroja rímskych gladiátorov, je preto nezvyčajné vidieť ho aj ako ochranu ruky držiacej meč u rímskych vojakov," vyhlásil Richard Addy z Britského múzea.



"Teraz po úspešnej rekonštrukcii si môžete predstaviť legionára, ktorý chránič kedysi nosil. Nebol to však iba chránič, ale aj znak postavenia – bronz bol drahý a na ruke držiacej meč sa trblietal ako zlato. Je živou pripomienkou dôležitého obdobia histórie, keď Škótsko ležalo na severnej hranici Rímskej ríše," dodáva Hunter.



Chránič bude od 1. februára do 23. júna súčasťou výstavy Britského múzea s názvom Légia: Život v rímskej armáde (Legion: Life in the Roman Army).