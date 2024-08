Skrytý nepriateľ v kuchyni: Je nezdravý a škodí zdraviu

Bratislava 26. augusta (OTS) - Farmaceutkavám vysvetlí, prečo je dôležité mať solenie pod kontrolou, ktoré jedlá majú viac soli a či existujú aj zdravšie alternatívy soli.Soľ je neodmysliteľnou súčasťou našej stravy. V mnohých odporúčaniach sa uvádza, že je vhodnejšie používať jódovanú soľ, ktorá vzniká pridaním jodidu draselného do soli (ide o tzv. jodizáciu). Jód sa do soli pridáva z dôvodu nízkeho príjmu jódu v strave. Nedostatočný príjem jódu je spájaný so zlým vývojom mozgu u plodu, malých detí a s rozvojom závažnej formy mentálnej retardácie – kreténizmom. Takéto prípady boli bežnými hlavne v 20. rokoch minulého storočia. V soli je obsiahnutá látka – sodík – ktorá je veľmi dôležitá pre náš organizmus z viacerých dôvodov. Je to esenciálna živina, ktorá zabezpečuje správnu rovnováhu vody a minerálov v tele. Podieľa sa na prenose nervových impulzov, kontrakcie a relaxácie svalov i normálnej funkcie buniek.Foto: Unsplash.com/Asif AliNadmerný príjem sodíka v strave je spájaný so zvýšeným rizikom vzniku hypertenzie (vysokého krvného tlaku). S tým úzko súvisí riziko vzniku ďalších kardiovaskulárnych ochorení, ako napríklad srdcového infarktu. Dlhodobý nadmerný príjem soli je spájaný aj so vznikom ochorení, ako rakovina žalúdka, obezita, osteoporóza, Meniérova choroba a ochorenia obličiek. „,“ hovorí Natália Radošinská z Dr. Max. Jedným z účinných spôsobov, ako pomôcť pri liečbe týchto ochorení, je aj obmedzenie príjmu sodíka.Nevyhýbajte sa však len soleniu stravy, ale aj tzv. skrytej soli, ktorá je obzvlášť nebezpečná. „upozorňuje odborníčka.Unsplash.com/Emmy SmithObzvlášť slané jedlá sú aj v ázijskej kuchyni, kde sa vo veľkej miere využívajú výrazne slané omáčky, akými sú sójová alebo ustricová. V rôznych častiach sveta sa v kuchyni pomerne často stretneme aj s prísadou MSG (glutamát sodný). Ten sa využíva v potravinárskom priemysle ako dochucovadlo. Pridáva sa do mnohých potravín a polotovarov, napríklad instantného bujónu, sáčkových polievok, instantných omáčok, zemiakových lupienkov. Odporúča sa obmedziť konzumáciu veľkého množstva kečupu, horčíc, rôznych kupovaných omáčok a dresingov. Vyvarujte sa aj zelenine, ktorá je spracovaná v slanom náleve.Vhodné je, aby ste konzumovali čo najmenej spracovaných potravín a varili čo najviac doma. Častým zvykom pri príprave pokrmov je, že solíme každú potravinu osobitne, teda mäso aj prílohu, poprípade šalát. Je veľmi dôležité zamerať sa aj na tento problém – nesoliť každú ingredienciu a snažiť sa soľ nahradiť niečím iným. Namiesto soli môžete siahnuť po koreninách, bylinkách či cesnaku. Vhodným spôsobom, ako dochutiť jedlo, je pri príprave jedla zvýrazniť chuť danej potraviny iným spôsobom a pridať skôr kyslú chuť, napríklad jedlo dochutiť octom. Zvýšenú pozornosť venujte aj pri používaní kupovaných koreninových zmesí, v ktorých býva častou pridanou zložkou aj soľ.Foto: Unsplash.com/Jason BriscoeNatália Radošinská z Dr. Max upozorňuje, aby ste sa nenechali zmiasť ponukou rôznych druhov „zdravších“ alternatív solí. Zdravá soľ jednoducho neexistuje. Existujú rôzne druhy solí – morská (získava sa odparením morskej vody), himalájska (červené sfarbenie získava zvýšeným obsahom železa), dokonca aj dietetická soľ (je v nej nahradená časť chloridu sodného chloridom draselným). Takáto soľ má znížený obsah sodíka a pri jej konzumácii sa odporúča konzultácia s lekárom. Dajte si pozor aj na minerálne vody, pretože môžu obsahovať množstvo sodíka. Pri častej konzumácii minerálnych vôd môžete na sebe pozorovať opuchy nôh, bolesti hlavy alebo únavu.Na záver pripája farmaceutka pár rád, ako sa dá vyhnúť nadmernému soleniu. „“ dodáva.