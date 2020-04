Škultétyho most potrebuje opravu, tvrdia poslanci a mesto súhlasí

Prešov 29. apríla (TASR) – Štyria poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove poukázali v stredu na zlý stav mosta na Škultétyho ulici. Ako pre TASR uviedol jeden zo štvorice Miroslav Benko, mesto by sa ním malo zaoberať skôr, než bude neskoro. Na rekonštrukciu navrhujú použiť napríklad časť z úveru, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom minulotýždňovom zasadnutí. Primátorka Andrea Turčanová je za opravu stavby, musia ju však schváliť mestskí poslanci.



"S týmto mostom, o ktorom sa rozprávame od roku 2011, kde už sme vtedy akoby schválili na projektovú dokumentáciu necelých 5000 eur a v roku 2018 takisto ďalšie financie na projektovú dokumentáciu, sa k dnešnému dňu nič neurobilo zo strany mesta," uviedol pre TASR Benko s tým, že mestských poslancov vo februári informovali, že príprava projektovej dokumentácie je stále v procese. Upozornil pritom, že ide o frekventovanú komunikáciu a podľa jeho názoru je jedným z najvyťaženejších mostov v Prešove. Doplnil, že na opravu mosta, na ktorú sa odhadujú náklady vo výške 2 miliónov eur, by sa mohla použiť časť financií z úveru vyčlenených na rekonštrukciu Jarkovej ulice. "Dá sa to aj rozdeliť, tie financie, na dve etapy, milión teraz, možno z úveru 4-miliónového by mohlo ísť, na druhý rok milión alebo aj pomoc od vlády," povedal s tým, že rozpočet na opravu Jarkovej ulice by sa dal "nastaviť" aj z budúcoročného rozpočtu mesta.







Primátorka sa s potrebou rekonštrukcie mosta stotožňuje. Poukazuje však na skutočnosť, že o investičných akciách mesta na aktuálny rok rozhodli poslanci na svojom zasadnutí v decembri 2019 s tým, že most na Škultétyho ulici zaradili "pod čiaru" ako neprioritnú investičnú akciu. "Preto na nej nemôžeme ani robiť, kým páni poslanci, ktorí majú v kompetencii schváliť plán opráv a investícií, nezaradia túto stavbu ako prioritnú," povedala v reakcii na iniciatívu poslancov Benka, Ľudovíta Malagu, Jaroslavy Kutajovej a Petra Krajňáka s tým, že zastupiteľstvo v decembri schválilo rekonštrukcii Jarkovej ulice ako dlhodobý záväzok. Na základe tohto rozhodnutia už mesto zrealizovalo verejné obstarávanie a podpísalo tiež zmluvu s dodávateľom stavby, preto aktuálne nie je možné uvažovať o prerušení tohto projektu. Ak by však poslanci priority investičných akcií prehodnotili, mesto by podľa Turčanovej vedelo pristúpiť k rekonštrukcii mosta až začiatkom budúceho roka. "Tento rok táto stavba nebude technicky pripravená, pretože nemá stavebné povolenie a nemáme vyjadrenie železníc. Bez toho sa nepohneme ďalej, nemôžeme spustiť verejné obstarávanie," vysvetlila s tým, že mesto na stanovisko železníc čaká už rok. Otáznym tiež ostáva, kto bude financovať vlakovú výluku vyčíslenú na ďalší milión eur, keďže ministerstvo dopravy, ktoré samospráva v tejto súvislosti oslovila, odkázalo mesto na komunikáciu so železnicami.



Turčanová však pripomenula, že mesto stav mosta pravidelne monitoruje a realizuje na ňom bežnú údržbu. V súčasnosti je na ňom tiež obmedzená rýchlosť a platí na ňom zákaz prejazdu nákladných vozidiel. Doplnila aj aktuálnu informáciu, že na základe statického posudku, ktoré si mesto dalo k mostnej stavbe tento rok vypracovať, je jeho stav označený stupňom päť, čo znamená "zlý technický stav", a nejde teda o stav havarijný.