SKZL:Pri voľbe zubnej kefky je kľúčové, aby mala jemné a mäkké štetiny

Bratislava 6. apríla (TASR) - Pri voľbe zubnej kefky je kľúčové, aby mala jemné a mäkké štetiny, ktoré dokážu dôkladne odstrániť zubný povlak bez poškodenia skloviny a podráždenia ďasien. Pre TASR to vysvetlil prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík.



„Kompaktná hlava kefky umožňuje ľahký prístup do všetkých oblastí ústnej dutiny, kde sa bežne usadzujú zvyšky potravy,“ doplnil.



Zubná pasta by mala podľa neho obsahovať primerané množstvo fluoridu, ktorý posilňuje sklovinu a má remineralizačný účinok, čím znižuje riziko vzniku zubného kazu. „Pre pacientov so zvýšenou citlivosťou alebo s problémami ďasien sú dostupné aj špeciálne formulované pasty, ktoré pomáhajú zmierniť podráždenie a podporujú regeneráciu ďasien,“ ozrejmil.



Moravčík však upozornil, že komplexná ústna hygiena nezahŕňa iba používanie bežnej zubnej kefky a pasty. Jej neoddeliteľnou súčasťou je podľa jeho slov aj používanie medzizubných kefiek, ktoré účinne čistia ťažko prístupné medzizubné priestory. „Doplnkom sú aj jednozväzkové kefky určené na precíznu starostlivosť ťažko dostupných miest, kde je potrebné dôkladnejšie čistenie,“ vysvetlil.



Dodal, že nenahraditeľnou pomôckou je aj škrabka na jazyk, ktorá odstraňuje usadené baktérie z povrchu jazyka, čím prispieva k sviežemu dychu a celkovému zdraviu ústnej dutiny.