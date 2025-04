Slavia uzavrela základnú časť triumfom nad Slováckom 2:0

Česká liga - 30. kolo, záver základnej časti:



Slovan Liberec - MFK Karviná 2:3 (1:1)



Góly: 10. Eneme, 49. Krollis - 45. a 51. Vecheta, 69. Singhateh



/brankár I. Krajčírik celý duel, L. Letenay od 74. min, P. Dulay na lavičke - D. Krčík celý duel/







Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 3:0 (1:0)



Góly: 35. Elbel, 59. Kliment (z 11 m), 80. Šíp



/brankár T. Digaňa na lavičke - P. Pekarík celý duel/







Slavia Praha - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)



Góly: 41. Zmrzlý, 85. Chytil



/F. Vaško celý duel, M. Koscelník (obaja Slovácko) od 60. min/







FK Teplice - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)



Gól: 88. Jásir



/brankár R. Ludha na lavičke - S. Dancák celý duel, L. Čmelík od 78. min/







FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 0:1 (0:1)



Gól: 30. Chramosta (z 11 m)



/D. Hollý do 70. min, S. Nebyla (obaja Jablonec) od 77. min/







FK Pardubice - Sparta Praha 1:2 (0:1)



Góly: 79. Míšek - 16. a 64. Kuchta. ČK: 90.+5. Suchomel (Sparta) po 2. ŽK



/L. Haraslín do 74. min, brankár J. Surovčík (obaja Sparta) na lavičke/







Viktoria Plzeň - Dukla Praha 4:2 (2:1)



Góly: 10. Cadu, 32. Durosinmi, 73. Kalvach, 82. Vydra - 4. Ambler, 89. Mosquera



/brankár M. Tvrdoň na lavičke - brankár M. Hruška a R. Mikuš celý duel, F. Lichý od 78. min, Ch. Bačinský od 86. min/







Baník Ostrava - Bohemians Praha 1:0 (1:0)



Gól: 45. Vondra (vlastný)



/brankár D. Holec a T. Rigo celý duel, E. Prekop do 85. min, M. Rusnák na lavičke - brankár T. Frühwald na lavičke/





Praha 19. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v zápase 30. kola českej ligy doma nad Slováckom 2:0 a upevnili si vedúcu pozíciu. "Zošívaní" mohli v sobotu už oslavovať titul, no ich hlavní prenasledovatelia Plzeň a Olomouc taktiež zabodovali naplno.Tridsiate kolo bolo záverečné v základnej časti, najlepšiu šesticu ešte čaká päť zápasov v skupine o titul. Slavia do nej vstúpi s náskokom 13 bodov na druhú Plzeň a 14 na tretiu Ostravu.