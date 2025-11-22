Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slavia zdolala v pražskom derby Bohemians 3:1 a vedie českú ligu

Na snímke slovenský futbalista Lukáš Haraslín (vpravo) a slovinský futbalista Žan Karničnik (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann

Presadil sa aj ďalší Slovák Patrik Dulay, ten pomohol Libercu ku hladkému víťazstvu na pôde Pardubíc 4:0.

Autor TASR
Praha 22. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prispel k víťazstvu Sparty Praha na ihrisku Mladej Boleslavi 2:1 v sobotňajšom 16. kole českej ligy. Dvadsaťdeväťročný krídelník strelil úvodný gól a na druhý prihral.

Najskôr sa presadil v 23. minúte, keď po ruke domáceho Daniela Langhamera kopal penaltu. Pri svojom pokuse si počkal na pohyb brankára a bezpečne ho premenil. Potom prihral po peknej akcii Kaanovi Kairinenovi a „rudí“ viedli 2:0. Domáci po prestávke už len znížili.

Presadil sa aj ďalší Slovák Patrik Dulay, ten pomohol Libercu ku hladkému víťazstvu na pôde Pardubíc 4:0.

V pražskom derby si Slavia poradila doma s Bohemiansom 3:1 a s 36 bodmi zostala na čele tabuľky. Druhá Sparta stráca dva body.



výsledky 16. kola českej ligy:

SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 3:1 (2:0)

Góly: 17. Chorý, 42. Chaloupek, 73. Provod - 77. Kadlec

/E. Prekop hral za domácich od 78. minúty/



FK Teplice - FC Baník Ostrava 1:0 (1:0)

Gól: 13. Bílek (z 11 m)

/M. Riznič odohral za domácich 73 minút, v bránke hostí odchytal celý zápas D. Holec, J. Pira nastúpil v 46. minúte/



FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 1:2 (0:2)

Góly: 75. Vojta – 23. HARASLÍN (z 11 m), 34. Kairinen

/M. Králik za domácich a L. Haraslín za hostí hrali celý zápas/



FK Pardubice - FC Slovan Liberec 0:4 (0:2)

Góly: 27. Soliu, 40. DULAY, 68. Mašek, 80. Plechatý

/P. Dulay hral za hostí 58 minút, L. Letenay nastúpil v 73. minúte/



FK Dukla Praha - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:1)

Góly: 5. a 56. Čermák (prvý z 11 m) – 41. Ghali, 61. Vašulín

/T. Huk odohral za hostí celý zápas, M. Malý nastúpil v 46. minúte/
