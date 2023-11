Slávny lupič džentlmen Arsene Lupin v novej knihe s krásnou oriezkou

Bratislava 24. novembra (OTS) - Teraz vyšla kniha Lupinových dobrodružstiev v novom preklade profesora Štefana Povchaniča pod názvom Arsene Lupin. Lupič džentlmen . Autorom je francúzsky spisovateľ Maurice Leblanc.Ide o výber príbehov, celkovo ich je 16 z pôvodných 20-tich noviel. Napríklad Kráľovnin náhrdelník, Záhadný cestujúci, Arsene Lupin vo väzení, Srdcová sedma, či Sherlock Holmes prichádza neskoro.Už samotné zrodenie lupiča je zaujímavé.Na začiatku bol Edgar Allan Poe a jeho rytier Auguste Dupin. Ten inšpiroval Conana Doyla, ktorý vytvoril postavu detektíva Sherlocka Holmesa., vraví mu v jednom príbehuMaurice Leblanc si uvedomoval, že musí vytvoriť postavu, ktorá bude schopná súperiť so slávnym anglickým detektívom, no súčasne by mala stelesňovať francúzsky esprit a ducha svojej doby.vysvetľuje prekladateľ a znalec FrancúzskaPostava Arsena Lupina sa zrodila v roku 1905 a to príbehom Ako Arsena Lupina zatkli – nájdete ju aj v tejto knihe.Tak ako čitateľov na celom svete, aj vás určite budú baviť genialita a neuveriteľné kombinácie lupiča džentlmena, jeho šikovnosť, schopnosti, k tomu si pridajte zmysel pre iróniu a nečakané zvraty. Dostanete sériu, ktorú si zamilovali milióny čitateľov.Toto slovenské vydanie je prekladom výberu vnučky autora Mauricea LeBlanca, ktorý vyšiel pod názvom Neobyčajné príhody Arsena Lupina v roku 2011. Príbehy nepolapiteľného Arsene Lupin. Lupič džentlmen sú plné nečakaných zvratov a hoci sú oveľa dynamickejšie než príbehy Sherlocka Holmesa či Hercula Poirota doteraz neboli súčasťou našej prekladovej literatúry.dodáva skúsenýKniha vyšla s nádhernou oriezkou a predhovorom prekladateľa. Ilustrácie dodal Ján Kurinec a publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.