SLEDUJEME: Voda sa vylieva, obce vyhlasujú tretí povodňový stupeň

Čadca 15. septembra (TASR) - Všetky dostupné zložky zasahujú v Čadci, kde v nedeľu nadránom vyhlásili tretí povodňový stupeň. Sprejazdňujú cesty a čerpajú vodu z pivníc rodinných domov. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že hladina rieky Kysuca dosiahla o 3.00 h 2,5 metra.



Od 04.30 h je rieka v časti Bukov vyliata na miestnu komunikáciu. Radnica uviedla, že v mestskej časti Horelica sú ohrozené výškou rieky oba mosty. Rieka sa čiastočne vyliala aj pri betonárni na ďalších miestach, identifikovaných povodňovou komisiou mesta. Ide o časť Milošová a záhrady rodinných domov.



"Priebežne zasadá krízový štáb mesta aj okresu. Situáciu stále monitorujeme. Pre prípad evakuácie je pripravený objekt ubytovne v športovej hale," konkretizovala samospráva s tým, že zásahy vykonávajú podľa aktuálnych pokynov a priorít. Dodala, že o vývoji situácie budú informovať.



V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy. Podľa meraní hydrometeorológov dosahuje aktuálny stav rieky Kysuca v Čadci 391 centimetrov, v Kysuckom Novom Meste 323 centimetrov a v Turzovke 310 centimetrov.







Viaceré úseky v Bratislave sú pre počasie neprejazdné



Viaceré úseky ciest v Bratislave sú pre nepriaznivé počasie neprejazdné. Ide o ulice Bratislavská a Gbelská v Záhorskej Bystrici aj ulicu Istrijská v Devínskej Novej vsi. Zaplavený je tiež podjazd od Patrónky k zoologickej záhrade. Zmeny sú pre počasie aj v mestskej hromadnej doprave. Premávka električiek v meste je s výnimkou Nového Mesta prerušená. Viaceré trolejové linky premávajú odklonenou trasou. Informovala o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.







Na Záhradnej ulici v Skalici sa vylial potok, potrebné je preparkovať autá



Na Záhradnej ulici v Skalici sa vylial z koryta Zlatnícky potok. Potrebné je okamžité preparkovanie áut na dopravné ihrisko. Mesto Skalica o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Záchranné zložky sú už na ceste a v najbližších chvíľach budú odstraňovať nánosy, aby sa tok opäť uvoľnil," podotklo mesto. Cesta do Zlatníckej doliny je zaplavená a až do odvolania kompletne uzavretá. "Chatári ani návštevníci sa nesmú po tejto komunikácii premiestňovať," upozornila samospráva.





V Radošovciach zaplavilo najmenej 50 domov, hasiči intenzívne odčerpávajú vodu



V obci Radošovce v okrese Skalica v nedeľu ráno masy dažďovej vody a vody z vyliatych potokov zaplavili doteraz najmenej 50 domov.



Zo zaplavených domov intenzívne odčerpávajú vodu desiatky členov dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce. "Zasiahnuté sú domy najmä v spodnej časti obce. Počet zaplavených domov bude stúpať. Voda intenzívne steká po uliciach," povedal pre TASR predseda DHZ Radošovce Martin Daniška.



Voda steká aj zo susedného, vyššie položeného Koválovca, ktorý sa nachádza tri kilometre od Radošoviec. Rovnako v Koválovci, najmenšej obci na Záhorí, od rána hasiči intenzívne odčerpávajú vodu zo zaplavených domov a pivníc. V tejto lokalite naďalej intenzívne prší.



V Myjave sa vyliala rieka z koryta, platí tretí stupeň povodňovej aktivity



Na území mesta Myjava a priľahlých častiach Turej Lúky prichádza na rieke Myjava a všetkých jej prítokoch k stúpaniu vodných hladín. Prišlo k ich vyliatiu z koryta. Mesto pristúpilo k vyhláseniu tretieho stupňa povodňovej aktivity.



"Dochádza ku škodám na majetku, voda zaplavuje cesty a preteká cez premostenia," priblížilo mesto na svojom webe. Tretí stupeň povodňovej aktivity platí v nedeľu od 7.00 h.



Hovorca mesta Marek Hrin pre TASR uviedol, že hasiči v noci odstraňovali popadané konáre a stromy, pričom vietor spôsobil aj viaceré výpadky elektrickej energie. "Pod vodou je napríklad časť Trnovce, kde sú zaplavené cesty, amfiteáter a voda sa priblížila k rodinným domom. Vylial sa aj potok Smíchov, ktorý zaplavil cestu a pozemky rodinných domov v časti Turá Lúka," spresnil. Začal sa plniť suchý polder pri myjavskej nemocnici.



"Vyliala sa aj vodná nádrž v časti U Vankov. Na hrane kapacity je potok v časti Malejov, kde sa voda pomaly dostáva na cestu a tiež Ulica Žaboškreky v Myjave, kde by mohol situáciu skomplikovať krytý profil potoka Cengelka," dodal. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v smere na Senicu znížila rýchlosť pre vozidlá na 30 kilometrov za hodinu.







V najmenšej obci na Záhorí v Koválovci zaplavilo viacero domov, vylial sa potok



V najmenšej obci na Záhorí - Koválovec v okrese Skalica spôsobili masy vody stekajúce z polí a hôr do dediny, že sa nadránom vylial v spodnej časti obce potok. Zároveň dažďová voda tečúca z vrchu obce zaplavila viacero pivníc a domov.



"Úplne zaplavené sú štyri domy a viaceré majú kompletne zaplavený dvor a pivnice," povedal pre TASR starosta obce Koválovec Patrik Renováček. Hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce bojujú so živlom približne od 6.15 h.



Voda zaplavila aj detské ihrisko a dvor obecného úradu. Hasiči sú v Koválovci v pohotovosti už od štvrtka (12.9.).





Mesto Stupava vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity



Mesto Stupava v okrese Malacky vyhlásilo od nedele tretí stupeň povodňovej aktivity. Došlo k zaplaveniu Kaštieľskeho parku, aj k vyplaveniu Stupavského potoka v kritických úsekoch, ohrozujúcich rodinné domy. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Hrozí riziko prevalenia vôd na Hlavnú ulicu a ďalšie centrálne komunikácie mesta," uviedlo mesto, ktoré zároveň ubezpečilo obyvateľov, že eviduje všetky nahlásené podnety. "Vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu prosíme o trpezlivosť pri ich kontrole a vybavovaní. Podnety sú vyhodnocované a priorizované podľa dostupných kapacít," podotkla samospráva.



Z dôvodu zhoršenej povodňovej situácie platí v meste až do odvolania zákaz vstupu do všetkých parkov. "Tento zákaz sa týka Kaštieľskeho parku, Malého parku aj Veľkého parku," doplnilo mesto.



Nadránom sa vylial z koryta potok Močiarka v obci Láb v okrese Malacky. Zaplavilo okolité polia a najbližšie domy. Obec na sociálnej sieti priblížila, že ráno sa podarilo potok uvoľniť a hladina mierne klesla. "Situácia je pod kontrolou a naďalej ju monitorujeme," podotkla.