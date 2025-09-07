Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Import

SLEDUJEME: Slováci sledujú zatmenie mesiaca

Pohľad na zatmenie mesia z Tatier. Foto: teraz.sk čitateľka Barbora

Maximálna fáza zatmenia trvala od 20.11 h do 20.56 h SELČ. V tomto čase bol Mesiac vo výške len 8 až 15 stupňov, teda bude ešte len stúpať nad obzor.

Autor Teraz.sk
Bratislava (teraz.sk/TASR) 7.septembra 2025 - Mesiac v splne vyšiel dnes o 19.17 h stredoeurópskeho letného času (SELČ, údaj pre Bratislavu). Maximálna fáza zatmenia bude trvať od 20.11 h do 20.56 h SELČ. V tomto čase bude Mesiac vo výške len 8 až 15 stupňov, teda bude ešte len stúpať nad obzor. Úkaz sa skončí o 21.56 h. Podľa predpovedí počasia by mali byť podmienky na pozorovanie zatmenia priaznivé, jasnú oblohu môže iba miestami prechodne zastrieť hmla či nízka oblačnosť z hmly.
Pohľad na zatmenie mesia z Tatier.
Foto: teraz.sk čitateľka Barbora

Zatmenie Mesiaca podľa niektorých informácií pozoruje oveľa viac ľudí než slnečné zatmenie. Zatiaľ čo zatmenie Slnka býva viditeľné na limitovanom povrchu Zeme, mesačné zatmenie vidno všade tam, kde je náš kozmický sused nad obzorom, čiže takmer na polovici Zeme – za predpokladu, že to poveternostné podmienky dovolia. Pri sledovaní mesačného zatmenia nepotrebujeme tmavý filter, nehrozí poškodenie zraku ako pri slnečnom zatmení, ak by sme ochranu očí zanedbali,“ povedal pre TASR astrofotograf a vydavateľ Marián Dujnič.
Zatmenie mesiaca v Bratislave.
Foto: teraz.sk čitateľka Evka

Dnešné zatmenie je prvé úplné zatmenie Mesiaca pozorovateľné zo Slovenska od začiatku tejto dekády.
