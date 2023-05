SLK žiada poslancov, aby odmietli návrh riešenia predpisovania liekov

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva poslancov parlamentu, aby odmietli zmenu predpisovania liekov v navrhovanom znení. Je presvedčená, že vládou schválená novela zákona o liekoch z dielne ministerstva zdravotníctva znamená pretrvávanie problémov pri predpisovaní liekov. Verí, že poslanci ju upravia tak, aby sa problémy odstránili.



"Chaos v predpise liekov, ktorý vznikol nepremyslenou novelou zákona o lieku z decembra 2021, aktuálne predložená novela neodstráni. Voči novele z decembra 2021 protestovala drvivá väčšina lekárskych organizácií a aplikačná prax potvrdila jej nedostatky a problémy pre pacienta. Predložený návrh novely je preto pre nás sklamaním," uviedla komora.



Poukázala na to, že doba platnosti odporúčania na tri mesiace na predpis liekov je krátka, bez reálneho významu pre prax. "Vládou schválený návrh síce vracia odporúčania na predpis liekov, ale všeobecný lekár výslovne nie je povinný predpísať odporúčaný liek. Navyše, doba platnosti odporúčania je podľa návrhu maximálne tri mesiace, čo nemá reálny význam," uviedla komora. Upozornila, že pokiaľ bude kontrola u špecialistu v dlhšom časovom intervale ako tri mesiace, stratí odporúčanie platnosť a pacient musí ísť znovu k špecialistovi.



Zmeny v predpisovaní liekov nastali od januára 2022. Lieky pacientom mali predpisovať rovno špecialisti a nie všeobecní lekári na ich odporúčanie. Legislatívnu zmenu priniesol poslanecký pozmeňujúci návrh poslancov, iniciovala ju jedna zo spoločností združujúca všeobecných lekárov, ktorá upozorňovala na ich preťaženie.



Ministerstvo následne vydalo rozhodnutie, ktoré reagovalo na problémy v súvislosti so zmenou. Upravilo delegovanie predpisovania medzi špecialistami a všeobecnými lekármi, ako aj preskripciu pri prepustení pacienta z nemocnice. Rozhodnutie platí do skončenia mimoriadnej situácie, ktorá je na Slovensku stále vyhlásená.