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SLNEČNÝ ŠTART TÝŽDŇA: Pondelok bude teplý, miestami s prehánkami
Denné teploty sa budú pohybovať od 23 až do 30 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Zrána ojedinele hmla. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach a na Záhorí miestami 11 až 6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní miestami okolo 23 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý vietor.
zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach a na Záhorí miestami 11 až 6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní miestami okolo 23 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý vietor.
Počasie na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 20 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 20 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov Celzia.
zdroj: SHMÚ