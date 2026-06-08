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SLNEČNÝ ŠTART TÝŽDŇA: Pondelok bude teplý, miestami s prehánkami

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Denné teploty sa budú pohybovať od 23 až do 30 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Zrána ojedinele hmla. Teplo.

Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach a na Záhorí miestami 11 až 6 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní miestami okolo 23 stupňov Celzia.

Bezvetrie alebo slabý vietor.





Počasie na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 23 až 20 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov Celzia.






zdroj: SHMÚ
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