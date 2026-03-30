Slnka bude pomenej, objavia sa prehánky aj dážď
Od vyšších, zrána na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši od cca 600 metrov sneženie.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Oblačno až zamračené, dopoludnia ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky alebo dážď. Od vyšších, zrána na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši od cca 600 metrov sneženie.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 7 až 2 stupne Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 0 stupňov.
Najvyššia denná teplota 9 až 15 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši 3 až 9 stupňov Celzia.
Severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch 50 kilometrov za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 5 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 3 až -1 stupeň Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -1 až -4 stupne Celzia.
