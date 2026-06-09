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Slnko, čerešne a druhé šance
Vychutnajte si Západ slnka nad čerešňovým sadom.
Autor OTS
Bratislava 9. júna (OTS) - Čo by ste urobili, keby sa vám tri razy rozpadli zásnuby a vy ste mali pocit, že všetci okolo vás kráčajú dopredu, len vy stojíte na mieste? Beti sa rozhodne odísť do Španielska a práve tam sa začína príbeh plný slnka, chutí, rodinných tajomstiev a nových začiatkov.
Užite si pohodové čítanie - Západ slnka nad čerešňovým sadom.
Hlavná hrdinka Beti neprichádza ako sebavedomá žena, ktorá presne vie, čo chce. Naopak. Jej život sa práve rozsypal ako koláč, ktorý ste vytiahli z rúry priskoro.
Tri zasnúbenia. Tri neúspechy.
Nie je preto prekvapením, že začína pochybovať sama o sebe. Kým jej sesternica Olivia akoby všetko zvládala s ľahkosťou, Beti má pocit, že stále zaostáva. Poznáte ten nepríjemný pocit, keď sa zdá, že všetci okolo vás majú plán a vy len improvizujete? Práve v tom je Beti veľmi uveriteľná. Nie je dokonalá. Občas sa ľutuje. Občas robí unáhlené rozhodnutia. A občas sa správa trochu tvrdohlavo. Lenže práve vďaka tomu pôsobí ako skutočný človek a nie ako literárna bábka.
Keď sa Beti rozhodne odísť do južného Španielska, mohla by očakávať jednoduchý nový začiatok, lenže život býva kreatívnejší. Namiesto vysnívaného baru ju čaká práca na čerešňovej farme. Ručné polievanie stromov. Zber úrody pod páliacim slnkom. Prach, únava a večery, keď človek zaspí skôr, ako dopije pohár vody. Jo Thomas sa vyhýba romantizovaniu. Andalúzia síce žiari farbami, vôňami a teplom, ale zároveň ukazuje aj tvrdú prácu miestnych ľudí.
Na farme sa Beti stretáva s Antoniom. A našťastie nejde o ďalšieho uhladeného fešáka z romantických románov. Antonio býva mrzutý, uzavretý a niekedy poriadne protivný. Medzi ním a Beti to od začiatku škrípe. Lenže pod povrchom sa skrýva oveľa viac, než sa zdá. Práve tu autorka rozvíja jednu z najsilnejších tém knihy - ako často si vytvárame názor na človeka ešte predtým, než ho skutočne spoznáme. Nie je to náhodou niečo, čo robíme všetci?
Jednou z najkrajších línií príbehu je flamenco. Na prvý pohľad ide len o tanec. Postupne sa však stáva symbolom celej Betinej premeny. Flamenco totiž nie je o dokonalosti. Nie je o tom, aby ste každý krok zvládli bez chyby. Je o emócii, odvahe, o tom, že sa prestanete kontrolovať a dovolíte si cítiť.
Postupne vyplávajú na povrch staré rodinné konflikty, nevypovedané krivdy a tajomstvá, ktoré ovplyvňujú životy viacerých postáv. Práve tieto momenty dodávajú románu hĺbku. Bez nich by išlo len o príjemný dovolenkový príbeh. S nimi však získava emocionálnu váhu.
Tempo príbehu je pokojné a autorka si rada dopraje čas na opis prostredia, jedla či medziľudských vzťahov. Niektorým čitateľom môže pripadať, že sa dej v strednej časti rozbieha pomalšie. Ak však pristúpite na rytmus príbehu, odmenou vám bude atmosféra, ktorá patrí k jeho najväčším prednostiam.
Možno niekde medzi čerešňovými stromami, pohárom sangrie a prvými krokmi flamenca zistí aj Beti to, čo si mnohí z nás pripomínajú celý život: že šťastie nemusí vyzerať tak, ako sme si ho naplánovali. Niekedy je dokonca krajšie. A presne o tom je novinka Západ slnka nad čerešňovým sadom.
Milan Buno, knižný publicista
Užite si pohodové čítanie - Západ slnka nad čerešňovým sadom.
Hlavná hrdinka Beti neprichádza ako sebavedomá žena, ktorá presne vie, čo chce. Naopak. Jej život sa práve rozsypal ako koláč, ktorý ste vytiahli z rúry priskoro.
Tri zasnúbenia. Tri neúspechy.
Nie je preto prekvapením, že začína pochybovať sama o sebe. Kým jej sesternica Olivia akoby všetko zvládala s ľahkosťou, Beti má pocit, že stále zaostáva. Poznáte ten nepríjemný pocit, keď sa zdá, že všetci okolo vás majú plán a vy len improvizujete? Práve v tom je Beti veľmi uveriteľná. Nie je dokonalá. Občas sa ľutuje. Občas robí unáhlené rozhodnutia. A občas sa správa trochu tvrdohlavo. Lenže práve vďaka tomu pôsobí ako skutočný človek a nie ako literárna bábka.
Keď sa Beti rozhodne odísť do južného Španielska, mohla by očakávať jednoduchý nový začiatok, lenže život býva kreatívnejší. Namiesto vysnívaného baru ju čaká práca na čerešňovej farme. Ručné polievanie stromov. Zber úrody pod páliacim slnkom. Prach, únava a večery, keď človek zaspí skôr, ako dopije pohár vody. Jo Thomas sa vyhýba romantizovaniu. Andalúzia síce žiari farbami, vôňami a teplom, ale zároveň ukazuje aj tvrdú prácu miestnych ľudí.
Na farme sa Beti stretáva s Antoniom. A našťastie nejde o ďalšieho uhladeného fešáka z romantických románov. Antonio býva mrzutý, uzavretý a niekedy poriadne protivný. Medzi ním a Beti to od začiatku škrípe. Lenže pod povrchom sa skrýva oveľa viac, než sa zdá. Práve tu autorka rozvíja jednu z najsilnejších tém knihy - ako často si vytvárame názor na človeka ešte predtým, než ho skutočne spoznáme. Nie je to náhodou niečo, čo robíme všetci?
Jednou z najkrajších línií príbehu je flamenco. Na prvý pohľad ide len o tanec. Postupne sa však stáva symbolom celej Betinej premeny. Flamenco totiž nie je o dokonalosti. Nie je o tom, aby ste každý krok zvládli bez chyby. Je o emócii, odvahe, o tom, že sa prestanete kontrolovať a dovolíte si cítiť.
Postupne vyplávajú na povrch staré rodinné konflikty, nevypovedané krivdy a tajomstvá, ktoré ovplyvňujú životy viacerých postáv. Práve tieto momenty dodávajú románu hĺbku. Bez nich by išlo len o príjemný dovolenkový príbeh. S nimi však získava emocionálnu váhu.
Tempo príbehu je pokojné a autorka si rada dopraje čas na opis prostredia, jedla či medziľudských vzťahov. Niektorým čitateľom môže pripadať, že sa dej v strednej časti rozbieha pomalšie. Ak však pristúpite na rytmus príbehu, odmenou vám bude atmosféra, ktorá patrí k jeho najväčším prednostiam.
Možno niekde medzi čerešňovými stromami, pohárom sangrie a prvými krokmi flamenca zistí aj Beti to, čo si mnohí z nás pripomínajú celý život: že šťastie nemusí vyzerať tak, ako sme si ho naplánovali. Niekedy je dokonca krajšie. A presne o tom je novinka Západ slnka nad čerešňovým sadom.
Milan Buno, knižný publicista