Sloboda zvierat upozorňuje na množiarne psov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Mnohé z tisícok nových psov, ktoré každoročne prídu do slovenských domácností, pochádzajú z inzerátov, za ktorými sa skrývajú kruté chovateľské podmienky a fatálne zdravotné problémy vyplývajúce zo zlej stravy a hygieny. Organizácia Sloboda zvierat na to upozorňuje v rámci osvety spojenej s pondelkovým (4.10.) Svetovým dňom zvierat, v ktorej sa venuje množiarňam psov a súvisiacemu inzertnému biznisu.



Slovensko patrí podľa predsedníčky Slobody zvierat Pavly Dugošovej ku krajinám s najviac rozbehnutým biznisom s „čistokrvnými“ šteniatkami bez preukazu pôvodu. „Hovoríme rádovo o stovkách chovov na Slovensku a tisíckach psov žijúcich v hrozných podmienkach, chovaných len za účelom produkcie šteniat,“ priblížila. „Len v našom útulku ročne prijmeme približne 600 takýchto psov. Ide prevažne o 'nepredajné' šteniatka, ktoré nespĺňajú kritéria množiarov a sučky, ktoré doslúžili a nie sú schopné ďalej rodiť mladé niekoľkokrát za rok," hovorí.



Zastaviť množiarov možno podľa organizácie prísnejšou legislatívou, s pomocou inzertných spoločností a neustálym vzdelávaním budúcich majiteľov. Do konca tohto roku má Sloboda zvierat ambíciu presadiť sprísnenie ponuky a predaja spoločenských zvierat do veterinárneho zákona. Organizácia oslovila tiež najväčšie mediálne spoločnosti a vyzvala ich k súčinnosti pri etickej inzercii zvierat, ktorá má viesť k zlepšeniu ich chovateľských podmienok. Zodpovedný prístup, ochotu hľadať riešenia a podpísať Memorandum o spolupráci prejavili podľa nich viaceré veľké vydavateľstvá.



Sloboda zvierat pripomína záujemcom o zaobstaranie psa, že ide o záväzok na celý život. Vybrať si treba vhodný typ. Zvážiť je potrebné aj finančné náklady, ktoré starostlivosť o domáce zviera prináša. Pri inzerentoch treba preveriť, v akých podmienkach bol pes chovaný. Vhodnou cestou na získanie miláčika môže byť adopcia z útulku. Ideálne je stretnúť sa so psom viackrát. Zabezpečiť treba vhodnú stravu a veterinára. O správnom výcviku je dobré sa poradiť s trénerom.