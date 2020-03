Bratislava 14. marca (TASR) – Sloboda zvierat v roku 2019 prijala 7711 zvierat v núdzi. Pôvodným majiteľom sa podarilo vrátiť 1168 zvierat a nový domov prostredníctvom adopcie si našlo 5190 psov a mačiek. TASR o tom informovala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.



Všetky neoznačené prijaté zvieratá boli podľa Dugovičovej v zmysle vyhlášky o karanténnych staniciach a útulkoch začipované a dospelé jedince, ktoré ostali v útulku, aj vykastrované. "Teší nás, že najmä v Bratislavskom kraji stúpa počet začipovaných zvierat, pretože tie vieme pri strate vrátiť majiteľom, v minulom roku šlo o 30 percent psíkov a mačiek prijatých do útulku na Poliankach. V ostatných regiónoch je to zatiaľ menej ako desať percent," uviedla Dugovičová. Povinnosť od jesene ukladá veterinárny zákon každému vlastníkovi psa a Sloboda zvierat ho odporúča aj pre mačky.



Linka proti krutosti dostala minulý rok od občanov 1261 podnetov o zlom zaobchádzaní so zvieratami, pomohla v 1009 prípadoch a 174 zvierat inšpektori odobrali a umiestnili do útulkov Slobody zvierat. "Odobrali sme najmä týrané zvieratá - dlhodobo zanedbávané a choré, trpiace podvýživou, s vrastenými reťazami. Mnohé potrebovali okamžitú operáciu alebo liečbu na záchranu života," vysvetlil hlavný inšpektor LKP Jozef Chmel s tým, že LKP poskytuje poradenstvo nahlasovateľom aj majiteľom zvierat, kontroly v teréne, odoberanie týraných zvierat a podáva trestné oznámenia.



"Najčastejšie nám verejnosť hlási zvieratá držané permanentne na krátkej reťazi, bez adekvátneho pohybu, výživy a prístrešku. Vyhláška hovorí, že zviera musí mať umožnený denný voľný pohyb, nesmie byť celodenne na reťazi ani vo voliére, predpisuje tiež riadny prístrešok s podlahou, ktorý z troch strán chráni pred nepriazňou počasia, prístup k vode a krmivu, očkovania a veterinárne ošetrenie," dodal Chmel.