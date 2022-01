Slováci na digitálnej platforme diskutujú najmä o klíme a ekonomike

Cofoe. Foto: TASR TV

Štrasburg/Bratislava 19. januára (TASR) - Obyvatelia Slovenska používajúci digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) na nej najčastejšie diskutujú o klimatických zmenách, silnejšej ekonomike, sociálnej spravodlivosti a zamestnanosti. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Kantar zverejnenej na webovej stránke CoFoE.Táto správa sa týka obdobia od 19. apríla 2021 do 3. novembra 2021 a je zameraná na príspevky používateľov platformy, ktorí sa sami identifikovali ako obyvatelia jednotlivých členských štátov EÚ.Prispievatelia, ktorí o sebe uviedli, že žijú na Slovensku, v predmetnom období diskutovali v rámci sekcie o klimatických zmenách predovšetkým o energetike a doprave, pričom ich zaujímali modely mikromobility a obnoviteľné zdroje energie.V tejto súvislosti napríklad informačné centrum Europe Direct Žilina v Univerzitnej knižnici UNIZA zorganizovalo online diskusiu so študentami Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci s názvom Budúcnosť Európy očami mladých ľudí.Slovenskí prispievatelia tiež vyzvali na prerozdelenie financií EÚ na podporu miestneho rozvoja a na posilnenie výroby tovaru v rámci jednotného európskeho trhu. Obyvateľov SR tiež zaujali diskusie o jednotnej zahraničnej politike, podpore vzdelávania a spoločnej európskej identity, ako aj potrebe zreformovať európske inštitúcie a podporiť európskej fondy.Analýza tiež spomína diskusiu o vplyve pandémie na životy rómskej menšiny, ktorú zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.Jednotlivci žijúci v SR v predmetnom období prispeli na platformu 90 nápadmi, 186 komentármi a zorganizovali 88 podujatí vrátane virtuálnych. Na milión obyvateľov Slovenska pripadá takmer 67 príspevkov, čo je viac ako v Nemecku (64) a ČR (53), ale menej ako v Maďarsku (116), Rakúsku (140) či Slovinsku (107).Drvivá väčšina príspevkov zo Slovenska - až 83 percent, je od mužov. Ženy sú zodpovedné za štyri percentá a zvyšných 13 percent svoje pohlavie neuviedlo.Najaktívnejšia veková kategória obyvateľov Slovenska na platforme sú 25 až 39 roční (37 percent príspevkov) a po nich 55 až 69 roční (25 percent).Až 64 percent prispievateľov má vysokoškolské vzdelanie, 12 percent stále študuje a 19 percent sa k svojmu vzdelanie nevyjadrilo. Odborní pracovníci tvorili až 47 percent všetkých príspevkov zo Slovenska, robotníci len dve percentá.CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.