Slováci vlastnia v Česku historicky najviac firiem, predbehli aj Rusov

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenskí podnikatelia sa čoraz viac udomácňujú v Česku. V tomto roku do svojich portfólií zaradili 458 spoločností, čím sa prvýkrát stali najčastejšími zahraničnými vlastníkmi českých firiem. Spolu tak u našich západných susedov Slováci riadia 13.948 podnikov. Na druhu priečku tak odsunuli dokonca Rusov, ktorí tamojšiemu trhu vládli dlhé roky. Tí sa zároveň z tamojšieho trhu pomaly sťahujú. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.



"Expanzia na český trh je pre slovenských podnikateľov jednoduchá. Máme spoločnú minulosť, podobné jazyky a významnú úlohu hrá aj teritoriálna blízkosť. Aj z toho dôvodu sú zas českí podnikatelia tí, ktorí vlastnia najviac slovenských firiem ovládaných zo zahraničia," hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová s tým, že dôležitým faktorom mohol byť aj rast domácej ekonomiky.



Medziročne Slováci zvýšili počet firiem u našich susedov síce len o 3,4 percenta, no aj tak to stačilo na prvenstvo. Navyše, z dvadsiatky top najčastejších zahraničných vlastníkov práve našinci kúpili najviac českých podnikov. "Apetít Slovákov sa zvyšuje neustále. Za posledné štyri roky sa počet majiteľov zo Slovenska zvýšil v českých firmách o necelých 15 percent," dodala Štěpánová. Na začiatku roka 2016 podľa dát Bisnode vlastnili 12.130 tamojších spoločností. Slováci v českých firmách ovládajú kapitál vo výške bezmála 1,1 miliardy eur.