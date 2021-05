Slováci podieľajúci sa na ochodovaní s ľuďmi poznajú tresty

Bratislava 10. mája (TASR) - Pätica Michalovčanov, ktorá bola v roku 2019 súčasťou medzinárodnej organizovanej skupiny zaoberajúcej sa obchodovaním s ľuďmi, už pozná svoje tresty. Súd im vymeral trest odňatia slobody od štyroch do ôsmich rokov. Informovala o tom Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ).



"Päť Slovákov bolo na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska odsúdených na tresty odňatia slobody v rozsahu od štyroch do ôsmich rokov," spresnila Bárdyová. Ide o Slovákov z východného Slovenska vo veku od 46 do 66 rokov, z nich tri sú ženy.



V období rokov 2008 až 2017 mali na účel práce vylákať do Veľkej Británie najmenej 17 osôb. Slovákov polícia zadržala začiatkom septembra 2019. Voči organizovanej skupine paralelne vo viacerých krajinách vtedy zasahoval spoločný vyšetrovací tím s názvom Robotic, konkrétne v Nemecku, Holandsku a na Slovensku.



"Členovia skupiny si rozdelili úlohy a na vysoké zárobky zlákali chudobné osoby v zlej sociálnej situácii na 'dobre' platenú prácu v Anglicku. Sľubovali minimálne 400 libier týždenne za prácu v reštauráciách a autoumyvárňach s tým, že budú mať zadarmo aj dopravu, ubytovanie a stravu. Potom ich dopravili do Anglicka, tam to už však také ružové nebolo. Museli pracovať okolo 14 hodín denne šesť dní v týždni a za prácu im dávali iba 20 libier týždenne," vysvetlila Bárdyová s tým, že ostatné peniaze si mala skupina rozdeliť medzi sebou.



Všetci členovia organizovanej skupiny boli zadržaní na základe Európskych zatýkacích rozkazov vydaných príslušným justičným orgánom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. "V najbližšom období sa bude rozhodovať o zaistení majetku páchateľov a o odškodnení obetí obchodovania s ľuďmi," dodala Bárdyová.