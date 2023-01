Slováci prehrali na EYOF s Nemeckom 5:7, zahrajú si o 5. miesto

EYOF, chlapčenský hokejový turnaj, A-skupina:

Nemecko - SLOVENSKO 7:5 (1:3, 3:1, 3:1)



Góly: 7. Späth (Willhöft, Herzog), 23. Herzog (Schams, Ficenec), 30. G. Griva (Bleicher, R. Griva), 31. Schwarz (Bleicher, Merkl), 50. Seidl (Schwarz, Kerbel), 54. Seidl (Merkl, Bleicher), 60. Oswald (Sager, Seidl) – 1. Tomík (Liščinský, Šlank), 6. Hurtaj (Bohoš, Ličko), 20. Tomík (Petras, Šlank), 36. Kalis (Liška, Prokopovič), 57. Ličko (Sejna, Bohoš). Rozhodovali: Egger - Brondi, Brida (všetci Tal.), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Zostava SR: Pohanka – Šlank, Petras, Gracák, Ličko, Harvánek, Král – Liščinský, Semančík, Tomík – Liška, Prokopovič, Kalis – Hurtaj, Šatan, Bohoš – Sejna, Straka, Valášek

Udine 24. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti neuspeli ani v druhom vystúpení v rámci zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) a nepostúpili do semifinálovej fázy podujatia. Zverenci Michala Hreusa nezužitkovali dvojgólový náskok z prvej tretiny a v utorňajšom stretnutí A-skupiny podľahli Nemcom 5:7.V poslednom vystúpení v talianskom Udine si zahrajú v dueli o konečné piate miesto, ktorý je na programe vo štvrtok o 15.30 h. Informácie pochádzajú z portálu hockeyslovakia.sk.1. Nemecko 2 1 1 0 0 12:9 5 - postup do semifinále2. Fínsko 2 1 0 1 0 8:7 4 - postup do semifinále3. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 7:11 0