Slovákom chýbalo proti Nemecku viac jednoduchosti i komunikácie

Helsinki 15. mája (TASR) - Po druhom zápase Slovákov na MS vo Fínsku rezonovali v mixzóne najmä slová o chybách a o komplikovaných riešeniach herných situácií. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom druhom zápase v A-skupine na šampionáte s Nemeckom tesne 1:2, hoci súpera prestrieľali 26:19.



Nemci rozhodli o triumfe dvoma gólmi v rozmedzí piatich minút v druhej tretine, na ktoré dokázal odpovedať len Kristián Pospíšil. "Nemci hrali dobre, ale my sme mali hrať jednoduchšie a nechápem, prečo sme to nerobili. Komplikovali sme si to sami. Ako sa zápas lámal ku koncu, tak sme mali možno aj viac z hry, ale málo sme strieľali, hľadali sme zbytočne prihrávkami do prázdnej bránky. To nás stálo body," povedal obranca Peter Čerešňák.



Slováci neboli v zápase horší, ale nevyhli sa niektorým elementárnym chybám. Veľakrát letel puk mimo Grubauerovu bránku, čím nevznikal priestor na dorážky, chýbal dôraz v bránkovisku. Alogická udalosť sa udiala počas záverečnej power play, keď Slováci tlačili Nemcov v šestici, no po prerušení hry si tréneri vzali oddychový čas a unavený súper mohol nabrať novú energiu. "Súhlasím, bolo v tom čase lepšie nevziať si oddychový čas, aby si súper nemohol oddýchnuť. Ja som ho chcel odvolať, ale môj asistent Ján Pardavý už bol pripravený dať hráčom pokyny a bolo neskoro meniť rozhodnutie, aj keď som chcel. Bolo to v zapríčinené chybou komunikácie," priznal tréner Craig Ramsay.



Kouč Slovákov zatiaľ nevidí priestor na zmeny v jednotlivých formáciách, i keď niektoré by sa možno žiadali. "Nerád to mením, to nie je môj štýl. My musíme pochopiť, že prvoradý je tím. Každý musí prispieť svojim dielom a podať svoj najlepší výkon. Nemci to dokázali tak, že hrali bojovne, blokovali strely, podržal ich aj brankár. Nás podržal Rybár tiež, ale nestačilo to na body," dodal Ramsay.