Futbalisti Slovana majú už 7-bodový náskok
Spartak Trnava uspel nad Michalovcami 3:0 a naďalej je v hre o priamu miestenku v kvalifikácii o Konferenčnú ligu.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava urobili v 6. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ďalší krok k obhajobe trofeje, keď zvíťazili na pôde Žiliny 1:0. Úradujúci šampión má na čele tabuľky sedemdobový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá má však k dobru zápas so Spartakom Trnava.
V hornej šestke zaznamenala druhú výhru za sebou Dunajská Streda, Podbrezovú zdolala na jej trávniku 2:1. Spartak Trnava uspel nad Michalovcami 3:0 a naďalej je v hre o priamu miestenku v kvalifikácii o Konferenčnú ligu.
V dolnej časti tabuľky sa dramatizuje boj o záchranu, tri tímy majú zhodne na konte po 26 bodov. Prešov dokázal prerušiť čakanie na víťazstvo, keď uspel vo východniarskom derby nad Košicami 2:1. Cenné body si vybojovala aj Skalica, ktorá pred domácim publikom triumfovala nad Trenčínom 4:1. Komárno naopak pokračuje v sérii prehier, z Ružomberka si odnieslo ďalší neúspech po výsledku 1:2.
Niké liga - nadstavbová časť, 6. kolo:
sobota
skupina o titul
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)
Gól: 83. Weiss. Rozhodovali: Kišš – Hancko, Ferenc, ŽK: Kaša, Florea - Ibrahim, Weiss, Blackman, 5866 divákov
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (64. Florea), Bzdyl (80. Ďatko), Szánthó (74. Adang) - Faško (74. Juliš), Roginič, Homent Ruiz (64. Adang)
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz (86. Wimmer) - Pokorný, Ibrahim (77. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (86. Jankovič), Marcelli (63. Weiss) - Griger (77. Mak)
skupina o udržanie sa
sobota
nedeľa
tabuľka:
V hornej šestke zaznamenala druhú výhru za sebou Dunajská Streda, Podbrezovú zdolala na jej trávniku 2:1. Spartak Trnava uspel nad Michalovcami 3:0 a naďalej je v hre o priamu miestenku v kvalifikácii o Konferenčnú ligu.
V dolnej časti tabuľky sa dramatizuje boj o záchranu, tri tímy majú zhodne na konte po 26 bodov. Prešov dokázal prerušiť čakanie na víťazstvo, keď uspel vo východniarskom derby nad Košicami 2:1. Cenné body si vybojovala aj Skalica, ktorá pred domácim publikom triumfovala nad Trenčínom 4:1. Komárno naopak pokračuje v sérii prehier, z Ružomberka si odnieslo ďalší neúspech po výsledku 1:2.
Niké liga - nadstavbová časť, 6. kolo:
sobota
skupina o titul
FK Železiarne Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:2)
Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m). Rozhodovali: Choreň - Štofik, Bobko. ŽK: Paraj - Kačaraba, Blažek, Diongue, Kapanadze, Gagua, 459 divákov.
Podbrezová: Jurička – Mielke, Lampreht, Paraj – Kováčik (73. Hakobjan), Chyla (60. Štefánik), Palumets (80. Š. Faško), Sanusi (60. Khiminets) – Mrvaljevič, Šiler, Silagadze (60. Galčík)
Dunajská Streda: Popovič – Blažek (87. Modesto), Kačaraba, Nemanič, Mendez – Kapanadze, Tuboly, Ouro (64. Gagua), Gruber (75. Diongue) – Gueye (87. Kukovec), Sylla (64. Kmeť)
Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m). Rozhodovali: Choreň - Štofik, Bobko. ŽK: Paraj - Kačaraba, Blažek, Diongue, Kapanadze, Gagua, 459 divákov.
Podbrezová: Jurička – Mielke, Lampreht, Paraj – Kováčik (73. Hakobjan), Chyla (60. Štefánik), Palumets (80. Š. Faško), Sanusi (60. Khiminets) – Mrvaljevič, Šiler, Silagadze (60. Galčík)
Dunajská Streda: Popovič – Blažek (87. Modesto), Kačaraba, Nemanič, Mendez – Kapanadze, Tuboly, Ouro (64. Gagua), Gruber (75. Diongue) – Gueye (87. Kukovec), Sylla (64. Kmeť)
FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce 3:0 (3:0)
Góly: 10. a 15. Chorcheli, 30. Gong. Rozhodovali Dohál – Košecký, Čajka, ŽK: Metsoko, Stojsavljevič (obaja Spartak), 3854 divákov.
Spartak: Vantruba – Mikovič, Twardzik, Stojsavljevič, Jureškin – Paur (46. Kratochvíl), Laušič – Chorcheli (55. Kudlička), Moiscrapišvili, Gong (72. Škrbo, 83. P. Karhan) – Metsoko (55. Ďuriš)
Michalovce: Jakubech – Ahl (33. Walczak), Čurma, Bednár, Volanakis, Makryjannis – Taylor-Hart (46. Cottrell), Begala (46. Zubairu), Kalemi (21. Ramos) – Lemiško, Brosnan
Góly: 10. a 15. Chorcheli, 30. Gong. Rozhodovali Dohál – Košecký, Čajka, ŽK: Metsoko, Stojsavljevič (obaja Spartak), 3854 divákov.
Spartak: Vantruba – Mikovič, Twardzik, Stojsavljevič, Jureškin – Paur (46. Kratochvíl), Laušič – Chorcheli (55. Kudlička), Moiscrapišvili, Gong (72. Škrbo, 83. P. Karhan) – Metsoko (55. Ďuriš)
Michalovce: Jakubech – Ahl (33. Walczak), Čurma, Bednár, Volanakis, Makryjannis – Taylor-Hart (46. Cottrell), Begala (46. Zubairu), Kalemi (21. Ramos) – Lemiško, Brosnan
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)
Gól: 83. Weiss. Rozhodovali: Kišš – Hancko, Ferenc, ŽK: Kaša, Florea - Ibrahim, Weiss, Blackman, 5866 divákov
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (64. Florea), Bzdyl (80. Ďatko), Szánthó (74. Adang) - Faško (74. Juliš), Roginič, Homent Ruiz (64. Adang)
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz (86. Wimmer) - Pokorný, Ibrahim (77. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (86. Jankovič), Marcelli (63. Weiss) - Griger (77. Mak)
skupina o udržanie sa
sobota
MFK Ružomberok – KFC Komárno 2:1 (0:1)
Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák. Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Kelemen, Hladík - Ožvolda, Žák, Krčík. ČK: 88. Kelemen (Ružomberok) po 2. ŽK, 858 divákov.
Ružomberok: Húska – Král (46. Köstl), Endl, Mojžiš – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (80. Tučný) – Fila (59. Jevoš), Chrien (64. Kelemen), Hladík
Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Rudzan, Šmehyl – Kiss (85. Szűcs) – Mustafić (85. Druga) Ožvolda (78. Gamboš), Žák, Bayemi (70. Ganbold) – Boďa (70. Mashike Sukisa)
Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák. Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Kelemen, Hladík - Ožvolda, Žák, Krčík. ČK: 88. Kelemen (Ružomberok) po 2. ŽK, 858 divákov.
Ružomberok: Húska – Král (46. Köstl), Endl, Mojžiš – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (80. Tučný) – Fila (59. Jevoš), Chrien (64. Kelemen), Hladík
Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Rudzan, Šmehyl – Kiss (85. Szűcs) – Mustafić (85. Druga) Ožvolda (78. Gamboš), Žák, Bayemi (70. Ganbold) – Boďa (70. Mashike Sukisa)
nedeľa
MFK Skalica - AS Trenčín 4:1 (2:1)
Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David. Rozhodovali: Smolák – Pozor, Juhos, ŽK: Uljaky, Bariš, Morong - Poom, Goos, 439 divákov.
Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong – Nagy (80. Smejkal), Bariš – Abdullahi (87. Gaži), Pudhorocký (80. Onyedika), Daniel (87. L. Šimko) – Potočný (59. Mášik)
Trenčín: Katič – Pavek (79. Bangs), Križan, Diouf (70. Adamkovič), Brandis – Poom, Goss (46. Kam), Mikulaj – Soares (79. Skovajsa), David (79. Doesburg), Hájovský
Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David. Rozhodovali: Smolák – Pozor, Juhos, ŽK: Uljaky, Bariš, Morong - Poom, Goos, 439 divákov.
Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong – Nagy (80. Smejkal), Bariš – Abdullahi (87. Gaži), Pudhorocký (80. Onyedika), Daniel (87. L. Šimko) – Potočný (59. Mášik)
Trenčín: Katič – Pavek (79. Bangs), Križan, Diouf (70. Adamkovič), Brandis – Poom, Goss (46. Kam), Mikulaj – Soares (79. Skovajsa), David (79. Doesburg), Hájovský
FC Tatran Prešov - FC Košice 2:1 (2:0)
Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90.+3 Lichý. Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Vorel, ŽK: Taraduda, Menich - Metu, Lichý, 4945 divákov.
Prešov: Bajza - Taraduda, Menich, Bondarenko - Kotula, Souček (72. Bernát), Begala (86. Simon), Medvedev, Sipľak (62. Tatolna) - Barbosa (62. Sagna), Regáli (72. Masaryk)
Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovács, Dimun (50. Lichý), Metu (76. Gallovič), Lukačevič - Julardžija (50. Sovič) - Perišič (76. Čerepkai), Miljanič (31. Rehuš)
Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90.+3 Lichý. Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Vorel, ŽK: Taraduda, Menich - Metu, Lichý, 4945 divákov.
Prešov: Bajza - Taraduda, Menich, Bondarenko - Kotula, Souček (72. Bernát), Begala (86. Simon), Medvedev, Sipľak (62. Tatolna) - Barbosa (62. Sagna), Regáli (72. Masaryk)
Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovács, Dimun (50. Lichý), Metu (76. Gallovič), Lukačevič - Julardžija (50. Sovič) - Perišič (76. Čerepkai), Miljanič (31. Rehuš)
tabuľka:
skupina o titul:
1. Slovan 28 18 5 5 58:34 59
2. D. Streda 27 15 7 5 47:28 52
3. Žilina 28 14 7 7 55:33 49
4. Trnava 27 14 5 8 45:32 47
5. Michalovce 28 11 5 12 37:46 38
6. Podbrezová 28 11 3 14 50:45 36
1. Slovan 28 18 5 5 58:34 59
2. D. Streda 27 15 7 5 47:28 52
3. Žilina 28 14 7 7 55:33 49
4. Trnava 27 14 5 8 45:32 47
5. Michalovce 28 11 5 12 37:46 38
6. Podbrezová 28 11 3 14 50:45 36
skupina o udržanie sa:
7. Košice 28 11 4 13 45:47 37
8. Trenčín 28 11 3 14 26:45 36
9. Ružomberok 28 7 10 11 28:42 31
10. Komárno 28 6 8 14 30:41 26
-------------------------------------
11. Skalica 28 6 8 14 28:41 26
-------------------------------------
12. Prešov 26 5 11 12 25:40 26
7. Košice 28 11 4 13 45:47 37
8. Trenčín 28 11 3 14 26:45 36
9. Ružomberok 28 7 10 11 28:42 31
10. Komárno 28 6 8 14 30:41 26
-------------------------------------
11. Skalica 28 6 8 14 28:41 26
-------------------------------------
12. Prešov 26 5 11 12 25:40 26